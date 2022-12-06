江澤民葬禮比照鄧小平 但送別規模縮減

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（中央社台北6日電）已故中共總書記江澤民的遺體昨天在北京火化，香港媒體觀察，官方比照25年前中共元老鄧小平的葬禮為其舉行國葬，但送別規模縮減。

央視報導，江澤民的遺體昨天上午由現任總書記習近平等領導人護送到八寶山革命公墓火化，沿途並有各機關人員佇立致哀，而前總書記胡錦濤也赴醫院參加告別式。

星島日報今天報導，中共官方比照25年前中共元老鄧小平的葬禮以最高規格舉行江澤民告別式，不過隨著時空變化，也略有不同。

首先，當年新華社對鄧小平告別式的標題是「黨和國家領導人同首都群眾送別小平同志」，這次則是「習近平等黨和國家領導同志到醫院為江澤民同志送別並護送遺體到八寶山火化」，突出的是當今領袖，少了「首都群眾」。

其次，新華社25年前對鄧小平逝世的描寫為「長街慟哭，萬眾同悲」，這次則是「長街肅穆，萬眾同悲」，沒有「慟哭」，而且25年前的報導稱有十多萬人「悲痛地揮淚為小平同志送別」，這次COVID-19疫情之下送別規模顯然小了，只有「首都各界群眾紛紛來到沿途道路兩旁」，也沒有「悲痛地揮淚」等字眼。

此外，25年前新聞聯播播出鄧小平遺孀卓琳等親屬泣不成聲及吻別鄧小平的畫面和聲音，這次則沒有，但這次習近平在告別式上擁抱了江澤民長子江綿恆，凸顯習、江兩家關係的不尋常。

此外，星島日報觀察到25年前鄧小平的告別式是上午9時在解放軍總醫院南樓小禮堂舉行，江澤民則是上午10時在醫院第二醫學中心舉行。昨天有大批元老到醫院送江澤民最後一程，不過前總理朱鎔基、前人大委員長吳邦國以及105歲的宋平沒有露臉。

據新聞聯播畫面，神情最為悲傷的是前常務副總理李嵐清，江、李兩人不僅是江蘇老鄉，而且都出身機械系統，都熱愛音樂，關係非常密切，李嵐清出版「世界著名歌曲四十五首」，江澤民曾寫序。

另江澤民追悼大會今天上午在北京人民大會堂舉行，屆時由官媒現場直播，當局要求全國各地、各部門須「認真組織」黨員幹部及民眾收聽收看。追悼會默哀時，全國民眾默哀3分鐘，「一切有汽笛的地方」及防空警報鳴響3分鐘。

同時，中國全境、駐外使領館以及其他駐外機構6日降半旗致哀，並且停止公共娛樂活動1天。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111206