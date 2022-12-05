更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
江澤民病逝
新聞專題
江澤民病逝3/25
首頁 / 兩岸

江澤民逝世 香港首次大規模追悼中國領導人

2022/12/5 19:33（12/5 20:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
96歲的前中共總書記江澤民（圖）11月30日在上海病逝，香港12月6日將舉辦追悼大規模追悼活動。（共同社）
96歲的前中共總書記江澤民（圖）11月30日在上海病逝，香港12月6日將舉辦追悼大規模追悼活動。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港5日電）中國前國家主席江澤民逝世，其追悼大會明早在北京舉行，香港當局也全面舉辦相關追悼活動，其規模之大，歷來僅有，是香港首次出現如此大規模追悼中國領導人的場面。

根據港府的安排，官方香港電台明早將會直播在北京人民大會舉辦的追悼大會，由行政長官李家超主導的香港最高決策機構、行政會議上午將會收看追悼大會直播及進行默哀。

當局同時要求本地18區的民政事務處安排直播追悼大會，方便市民收看，並參與默哀。

追悼大會舉行時，港府要求上班員工、政府資助機構人員和相關業界組織員工同時默哀3分鐘，所有政府部門都會作出類似安排。

在海上，所有政府船隻會在相同時間鳴笛3分鐘，以示追悼。

所有政府機構（包括香港境外辦事處）的國旗及區旗明天也會下半旗誌哀；政府官員不出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂或慶祝活動應按情況安排延期或取消。

港府也呼籲業界延期或取消明天的娛樂及慶祝活動。

另外，教育局已要求所有中小學及幼稚園，在追悼大會當日下半旗誌哀，並停辦所有慶祝活動。

有小學校長向媒體說，明天將會安排全體師生參與3分鐘默哀，也會在課室播放追悼大會，但不會播放全部；校方也會向學生講解江澤民的生平及他與香港的關係。

除了學校，醫院管理局要求員工明早10時在可行及不影響病人服務之下，莊嚴地站立在工作地點默哀3分鐘。

在香港前途問題浮現之後，鄧小平是中國首位逝世的領導人，當時在香港十分轟動，但儘管他被視為「一國兩制」的主導者，其時香港尚未回歸，官方悼念活動受限，大部分民眾沒有參與其中。

這次江澤民逝世，香港當局卻安排直播及要求各方參與悼念，應是本地首次出現如此大規模悼念中國領導人的場面。

江澤民在位時，外界普遍認為前行政長官董建華由他「欽點」，而他本人也親自來港參加了香港回歸儀式，為港人所熟悉。

但對於港人來說，江澤民最為人知的莫過於他責罵香港記者。

2000年10月27日，香港有線電視記者張寶華在北京的公開場合上詢問江澤民北京中央是否欽點董建華連任時，他對此露出不滿情緒，指責香港新聞界問來問去都是同一問題，脫口而出：too simple, sometimes naive（頭腦簡單，有時顯得幼稚）。1111205

#江澤民
#香港
#董建華
江澤民
江澤民遺體火化習近平護送 胡錦濤到場致意 2024大選跟誰搭檔？柯文哲：選前半年才會底定
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
江澤民遺體火化習近平護送 胡錦濤到場致意