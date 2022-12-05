江澤民逝世 香港首次大規模追悼中國領導人

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（中央社記者張謙香港5日電）中國前國家主席江澤民逝世，其追悼大會明早在北京舉行，香港當局也全面舉辦相關追悼活動，其規模之大，歷來僅有，是香港首次出現如此大規模追悼中國領導人的場面。

根據港府的安排，官方香港電台明早將會直播在北京人民大會舉辦的追悼大會，由行政長官李家超主導的香港最高決策機構、行政會議上午將會收看追悼大會直播及進行默哀。

當局同時要求本地18區的民政事務處安排直播追悼大會，方便市民收看，並參與默哀。

追悼大會舉行時，港府要求上班員工、政府資助機構人員和相關業界組織員工同時默哀3分鐘，所有政府部門都會作出類似安排。

在海上，所有政府船隻會在相同時間鳴笛3分鐘，以示追悼。

所有政府機構（包括香港境外辦事處）的國旗及區旗明天也會下半旗誌哀；政府官員不出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂或慶祝活動應按情況安排延期或取消。

港府也呼籲業界延期或取消明天的娛樂及慶祝活動。

另外，教育局已要求所有中小學及幼稚園，在追悼大會當日下半旗誌哀，並停辦所有慶祝活動。

有小學校長向媒體說，明天將會安排全體師生參與3分鐘默哀，也會在課室播放追悼大會，但不會播放全部；校方也會向學生講解江澤民的生平及他與香港的關係。

除了學校，醫院管理局要求員工明早10時在可行及不影響病人服務之下，莊嚴地站立在工作地點默哀3分鐘。

在香港前途問題浮現之後，鄧小平是中國首位逝世的領導人，當時在香港十分轟動，但儘管他被視為「一國兩制」的主導者，其時香港尚未回歸，官方悼念活動受限，大部分民眾沒有參與其中。

這次江澤民逝世，香港當局卻安排直播及要求各方參與悼念，應是本地首次出現如此大規模悼念中國領導人的場面。

江澤民在位時，外界普遍認為前行政長官董建華由他「欽點」，而他本人也親自來港參加了香港回歸儀式，為港人所熟悉。

但對於港人來說，江澤民最為人知的莫過於他責罵香港記者。

2000年10月27日，香港有線電視記者張寶華在北京的公開場合上詢問江澤民北京中央是否欽點董建華連任時，他對此露出不滿情緒，指責香港新聞界問來問去都是同一問題，脫口而出：too simple, sometimes naive（頭腦簡單，有時顯得幼稚）。1111205