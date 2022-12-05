江澤民遺體火化習近平護送 胡錦濤到場致意

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已故中共總書記江澤民的遺體，5日上午由現任總書記習近平等領導人護送到八寶山革命公墓火化，沿途並有各機關人員佇立致哀。（北京民眾提供）中央社記者邱國強北京傳真 111年12月5日

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（中央社記者邱國強北京5日電）央視報導，已故中共總書記江澤民的遺體，今天上午由現任總書記習近平等領導人護送到八寶山革命公墓火化，沿途並有各機關人員佇立致哀。而前總書記胡錦濤也赴醫院參加告別式。

另一方面，江澤民逝世至今，海外各界始終對其死訊的發布與「白紙運動」之間的關聯揣測不斷，一直有「轉移注意力」及「葬禮規格提高」之說。但論者對此看法並不一致。

根據報導，包括習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等中共黨政高層領導人及各界代表，今天上午都前往解放軍總醫院（三○一醫院）告別室為江澤民送別，之後並護送其遺體前往八寶山革命公墓火化。

健康狀況欠佳、中共20大閉幕式上被強行帶離會場的胡錦濤是否出席告別式，事先受到外界注意。根據報導，胡錦濤上午也前往醫院為江澤民送別。

已故中共總書記江澤民的遺體，5日上午由現任總書記習近平等領導人護送到八寶山革命公墓火化，沿途並有各機關人員佇立致哀。圖為準備列隊前往路旁致哀的各機關人員。（北京民眾提供）中央社記者邱國強北京傳真 111年12月5日

報導指出，江澤民的告別式在上午10時舉行，15分鐘後即移靈前往八寶山革命公墓，習近平等領導人陪同前往，並在大禮堂作最後的訣別。而在移靈沿途的復興路兩旁，則站滿了北京市各機關團體前往致哀、一致著黑色服裝佇立的人員。

針對江澤民死訊是否屬「轉移白紙運動注意力」及「葬禮規格提高」的議論，美國之音（VOA）中文網報導，前香港電台節目「頭條新聞」主持人曾志豪認為，雖然客觀上中共有可能這樣操作，但公眾難免會想起江澤民時代「賺大錢比較容易」、「美中關係比較好」的相對開放，且以此和習近平時代相比，這般操作其實是冒險。

台灣香港協會理事長桑普表示，即使中共有藉江澤民死訊轉移「白紙革命」注意力的目的，但真正成功轉移注意力的原因是廣州、上海、成都等地的防疫鬆綁，是中共以「團結一大片、孤立一小撮」的方法緩和抗爭，比發布江澤民的死訊更有效。

台灣華人民主書院協會理事長曾建元也認為，江澤民10年來屢傳死訊，他的死亡可說在普遍的預期中。因此，如果說中共要利用江澤民的死訊政治操作，效果有限。

江澤民遺體今天火化後，中共官方將於6日上午在北京人民大會舉行高規格的追悼大會，全國並將默哀及鳴笛3分鐘，各地全天也將降半旗致哀，被視為國家級的追悼會。

有論者認為，江澤民的功績難與中共第2代領導人鄧小平相比，但江的治喪規格卻能比照鄧小平。而鄧的治喪規格卻無法與第1代領導人毛澤東相比，顯示江澤民的治喪規格似被刻意提高；但也有人認為，毛有開國之功，非鄧、江可比擬，而鄧與江同為世代級領導人物，二人的治喪規格相彷並無可論之處。（編輯：張淑伶）1111205

已故中共總書記江澤民的遺體，5日上午由現任總書記習近平等領導人護送到八寶山革命公墓火化，沿途並有各機關人員佇立致哀。（北京民眾提供）中央社記者邱國強北京傳真 111年12月5日