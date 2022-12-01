港媒：江澤民治喪規格高 與鄧小平相若

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96歲的前中共總書記江澤民（圖）因為白血病合併多臟器功能衰竭經搶救無效30日在上海病逝。據分析，北京方面公布的江澤民治喪委員會與已故領導人鄧小平相若，其身後事辦得很高調。（共同社）

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（中央社記者張謙香港1日電）中國前國家主席江澤民逝世，據分析，北京方面公布的江澤民治喪委員會與已故領導人鄧小平相若，其身後事辦得很高調。

明報今天刊文指出，中共建政73年，發出「告全黨全軍全國各族人民書」只有3次，前兩次是1976年9月9日毛澤東逝世和1997年2月19日鄧小平逝世，第三次就是昨天江澤民逝世。

文章表示，江澤民與鄧小平一樣，在諡號前半部同被稱為「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人……」，但後半部分卻有不同，鄧小平是「我國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，建設有中國特色社會主義理論的創立者」，江澤民則是「中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者」。

文章並指出，對於江澤民獲得「軍事家」的諡號，外界有一些討論，有人認為與毛、鄧不同，江是一介書生，從未帶兵打仗，稱「軍事家」似不夠格。

但有觀點認為，江澤民出任軍委主席後，大力扭轉軍隊經商的歪風；在其任內，中國從從烏克蘭購回航空母艦「瓦良格號」，經改造後成為中國首艘航艦遼寧艦；在江澤民主持下，中國又致力發展艦射飛彈、巡航飛彈、雷射武器等，開始針對美國發展不對稱戰力的威懾力量，是一項戰略性決議。

所以，江澤民也當得起「軍事家」的稱號。

文章表示，江澤民和鄧小平的治喪委相若，囊括了中共現任全體中央委員、候補中央委員、所有在世的卸任副國級及以上領導人，無一遺漏，加上非中委和候補中委的各部委各大央企首腦、港澳特首，還有各民主黨派的常務副主席等。

此外，昨天中央電視台的新聞聯播長達1個多小時，其中有關中共總書記習近平的新聞，到40分鐘以後才播，是10年來的首次；習近平會見到訪的寮國國家主席宋倫西索李斯時，一身素服，滿面嚴肅，無一絲笑容，會談開始，也先談江澤民逝世，並且未按慣例為宋倫西索李斯舉行歡迎宴會。

文章預期，按慣例，江澤民的遺體將於下週一火化，週二為他舉辦追悼大會，預料習近平將親自致悼辭。

文章認為，江澤民的後事辦得如此高調，恰恰是因他在當今大陸政壇已全無影響力，隆重紀念他絲毫不會影響現任領導；同時，似乎也證明當年所傳習近平上台獲江澤民力挺所言非虛，所謂「習江鬥」之類的謠言，都是可笑的烏龍而已。（編輯：唐佩君）1111201