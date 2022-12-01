江澤民逝世 港媒：12/6舉辦追悼大會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

96歲的前中共總書記江澤民（圖）因為白血病合併多臟器功能衰竭經搶救無效30日在上海病逝。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北1日電）前中共領導人江澤民於昨天逝世。港媒星島日報今天報導，悼念活動日期為11月30日至12月7日，其中12月5日為遺體告別儀式、6日為追悼大會。

中國官方已成立了「江澤民同志治喪委員會」，由國家主席習近平擔任主任委員。星島報導，江澤民是中共第三代領導核心，喪禮規格比照中共第二代領導核心鄧小平，將舉行追悼大會。

江澤民於11月30日逝世，遺體告別儀式預料在12月5日舉行，追悼大會將在12月6日舉行。

今天的人民日報、解放軍報、光明日報等央媒頭版統一版式，轉為灰黑色版，都有江澤民的大張照片，大標題黑框上寫著「敬愛的江澤民同志永垂不朽」，右上角則是對江澤民的評價，以此悼念他。

評價上寫著：「江澤民同志是我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者。」（編輯：吳柏緯）1111201