江澤民逝世 法輪功將持續追究中共迫害學員

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（中央社台北1日電）前中共總書記江澤民昨天逝世，在他任內中國經濟騰飛，但在社會管制上最為人詬病的是對待法輪功所引起的爭論。對於江的離世，法輪功表示將持續追究中共迫害學員。

法輪功創立於1992年，創辦人是李洪志，以「真、善、忍」作為功法理念。法輪功一度在中國大陸受到歡迎，還獲得過獎項。然而，修練人數增加，以及意識形態與中共不符，讓北京感受到威脅。

1999年4月25日法輪功學員到北京上訪，為在天津受到打壓的學員聲援。不過，後續的發展是中共大規模鎮壓法輪功活動。

對於江澤民的離世，台灣法輪功人權律師團昨天發表5點聲明。

法輪功人權律師團發言人朱婉琪在接受中央社訪問時表示，當年「425事件」去北京上訪的法輪功學員和所謂包圍中南海學員，只是站在馬路上、念著法輪功的經書，默默等待中國領導人出來給一個解釋，給法輪功學員修練自由的環境。之後朱鎔基還接見了數位法輪功代表，當時也和平散去。

她表示，由於朱鎔基的理性態度，以為中國就此能走向更開放更自由的環境，但當時江澤民力排另外6位常委的意見，堅持鎮壓法輪功。

朱婉琪說，江澤民對法輪功進行的人權迫害長達20多年，幅員遍及中國大陸以至海外，對法輪功學員進行滅絕性迫害。「雖然江澤民沒有活著受審，對受迫害的學員、團體與家屬而言是遺憾，但他的惡行會一筆筆記載在中國歷史當中」。

她說，「我們的目的只有一個，就是人類不要再重蹈覆轍」。

朱婉琪並要求中共現任領導人習近平立即停止迫害法輪功，釋放所有法輪功學員。她也呼籲追隨江澤民直接或間接參與迫害法輪功的人士棄暗投明，將中共20多年來下達迫害的文件與事證蒐集好，之後會追究參與迫害法輪功者的責任。

朱婉琪表示，即使江澤民不在了，未來還是會繼續暴露、揭露真相；後續會持續以法律機制禁絕活摘器官，不讓民眾成為受害者與幫兇。（編輯：朱建陵/楊昇儒）1111201