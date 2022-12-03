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被報導悼江澤民 侯友宜：對喪家表達節哀之意

2022/12/3 12:41（12/3 13:06 更新）
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新北市長侯友宜（右）3日針對中國官媒稱他悼念已故中共前領導人江澤民一事表示，這是展現台灣純樸善良的價值，對喪家表達節哀保重之意。中央社記者王鴻國攝 111年12月3日
新北市長侯友宜（右）3日針對中國官媒稱他悼念已故中共前領導人江澤民一事表示，這是展現台灣純樸善良的價值，對喪家表達節哀保重之意。中央社記者王鴻國攝 111年12月3日
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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市長侯友宜今天受訪時針對中國官媒稱悼念已故中共前領導人江澤民一事表示，這是日前接受媒體詢問時，展現台灣純樸善良的價值，對喪家表達節哀保重之意。

中共前領導人江澤民11月30日去世。新華社1日一篇「港澳台各界沉痛悼念江澤民同志」的報導指，中國國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜等人以不同形式對「江澤民先生」逝世表達哀悼。

侯友宜今天出席新北文化獎頒獎典禮後接受媒體聯訪，媒體詢及對岸官媒報導朱立倫跟侯友宜都有悼念江澤民，是不是對岸在押寶呢？用什麼形式來表達哀悼？

侯友宜表示，生老病死，每個人都有惻隱之心。這是媒體在詢問的過程當中，「我是展現我們台灣純樸善良的價值，對喪家表達節哀保重之意」。

媒體追問對於兩岸的論述？侯友宜表示，他現在是新北市的市長「我們每一個人扮演好自己的角色，好好打拚、好好做事情」。（編輯：李錫璋）1111203

#侯友宜
#江澤民同志
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