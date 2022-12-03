新華社萬字悼念江澤民一生 對台提文攻武備總方略

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（中央社台北3日電）中共前總書記江澤民11月30日病逝，官媒新華社昨天發布萬字長文記述他的一生，其中，在江澤民的對台方面指出，江澤民提出文攻武備總方略，領導開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。

新華社2日發表題為「江澤民偉大光輝的一生」的逾萬字長文，回顧江澤民從出生、念書、擔任工程師、進入中共體制工作，以及成為中共領導人的各個階段。

官媒央視昨天的新聞聯播中，主播花了1個小時念出全文，畫面配上江澤民不同時期的照片；今天人民日報等官媒頭版則刊登全文。

在有關江澤民的對台方面，文章提及，「江澤民指出，完成祖國統一大業，是中華民族的根本利益所在，是全中國人民包括台灣同胞、港澳同胞、海外僑胞的共同願望。」

文章稱，江澤民把握解決台灣問題大局，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，推進兩岸協商談判。

文章也指，1995年1月，江澤民發表了「為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥」的講話，提出了發展兩岸關係、推進中國和平統一進程的八項主張，強調堅持一個中國的原則是實現和平統一的基礎和前提，「我們不承諾放棄使用武力決（絕）不是針對台灣同胞，而是針對外國勢力干涉中國統一和搞『台灣獨立』的圖謀的。」

文章宣稱，「講話既體現完成祖國統一大業的堅定決心，又充分考慮到台灣同胞願望和台灣實際情況，引起海內外高度關注和積極反響。」

文章說，江澤民提出文攻武備總方略，領導開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭，「他鄭重指出，國家要統一，民族要復興，台灣問題不可能無限期地拖延下去；我們堅信，通過全體中華兒女共同努力，祖國的完全統一就一定能夠早日實現。」

此外，這篇文章也說，江澤民在1989年六四事件後的中共13屆四中全會擔任中央總書記以後，帶領中共中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，「捍衛了中國特色社會主義偉大事業，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀」。

這篇文章指，江澤民捍衛了中國特色社會主義偉大事業，而在新征程上，「全黨全軍全國各族人民要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，更加緊密地團結起來」。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111203