BBC：中國民眾藉悼念江澤民宣洩對當前不滿

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（中央社台北3日電）中共前領導人江澤民辭世，英國廣播公司（BBC）1日報導，江澤民執政期間，當時中國社會相對包容，言論環境較為寬鬆，網友藉歌曲「可惜不是你」借古諷今懷念他，並宣洩對當前社會的不滿。

BBC中文網報導說，江澤民去世的消息公布後，中國社群媒體受到審查，大量貼文來自官方媒體，但依然出現了廣泛的悼念，中國網友尤其聚焦江澤民的個人風格。

報導表示，固然江澤民主政期間鎮壓社會運動，中國政治改革方面並沒有進步，不過他應對媒體的態度，中國網友深覺展現了文化自信。

像是曾有記者問江中國最近對熊貓的保護有什麼改進嗎？他以英文答覆：「很抱歉，我是個電氣工程師。」並引述孔子告訴提問的記者：「知之為知之，不知為不知，是知也。」

儘管他曾對著鏡頭痛斥香港記者「頭腦簡單，甚至無知」（too simple too naive），不過2000年8月，江澤民接受美國知名記者華萊士訪問前，曾承諾：不限時間、不限問題。

採訪持續近4小時，有官員向江澤民轉達了擔心。但江澤民回答：「應該遵守承諾，讓他儘管問。」

還有他拿起麥克風即興高歌的身影，還有指揮2000多名文藝工作者一起聯歡合唱「畢業歌」的影音在網路廣傳，網友說：「那個時候多好啊！」「一種革命浪漫主義的色彩。」

香港浸會大學新聞系副教授閭丘露薇表示，如果江澤民在10年前去世，怎麼也不會懷念他，但正是在有了「切身之痛的對比之後」，產生了對一個時代的懷念。

閭丘露薇認為，在中國媒體受到嚴格審查的情況下，網友對江澤民的悼念還能大量傳播，一方面是沒有形成威脅性，另一方面是考慮到近日中國許多城市出現大量針對「清零」的抗議，「可以作為消解民間怒氣的出口」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111203