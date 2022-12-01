江澤民追悼大會6日北京舉行 不辦遺體告別式

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（中央社台北1日電）中共前領導人江澤民昨天在上海病逝，遺體今天下午由專機運抵北京，中共總書記習近平等高層在機場迎靈。治喪委員會今天公告，江澤民追悼大會6日上午10時在北京人民大會堂舉行。

新華社報導，北京市委書記蔡奇和治喪委員會辦公室有關同志、江澤民親屬今天從上海護送江澤民遺體「回到北京」，這顯示江澤民極可能將葬在北京。

「江澤民同志治喪委員會」1日下午公告稱，鑒於江澤民在黨和國家歷史發展中的特殊功績，以及全黨全軍全國各族人民的共同願望，決定12月6日上午10時，黨中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在北京人民大會堂舉行江澤民同志追悼大會。

追悼大會現場直播，「公告」要求各地區各部門認真組織廣大黨員、幹部、群眾收聽收看。

追悼大會當天，中國和駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

據「公告」，6日上午追悼大會默哀時，全體中國國民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。公告最後表示，不舉行江澤民遺體告別儀式，也沒有說明遺體後續處理方式。

據報導，江澤民遺體1日下午從上海由專機敬移到達北京。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等黨和國家領導同志到北京西郊機場迎靈，並向江澤民親屬表示深切慰問。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111201