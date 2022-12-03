被新華社報導悼江澤民 朱立倫：是希望兩岸和平

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）中共前領導人江澤民去世，新華社報導國民黨主席朱立倫等台灣各界人士表示悼念。朱立倫今天受訪時說，國民黨立場永遠是希望兩岸和平、更和平。

國民黨桃園市黨部今天舉辦感恩茶會，朱立倫與市長當選人張善政是選後首度會面，兩人在會前接受媒體聯訪。

中共前領導人江澤民11月30日去世。新華社1日報導，中國國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜等人以不同形式對「江澤民先生」逝世表達哀悼。

朱立倫今天被問及此事表示，先前公開接受訪問時已經說過，希望江澤民的家人能夠節哀，畢竟也代表一個世紀的結束，國民黨的立場永遠都是希望兩岸和平，兩岸更和平。

外界關注張善政未來小內閣人選，朱立倫說，相信以張善政過去的經歷以及這次桃園的團隊，一定有很多優秀的人加入桃園市府，桃園是一個國際化、現代化的大都會，他以一個市民的身分建議，歡迎所有最優秀的人才加入張善政團隊；張善政表示，相關人選都陸續在徵詢，12月25日交接前幾天會公布。

對於桃園市議會國民黨席次未過半，如何爭取無黨籍支持，張善政指出，不論無黨籍或民進黨朋友，都期待他們不分藍綠為桃園做事情，同時也期待議長邱奕勝能夠繼續連任，因為對邱奕勝在議會協調能力非常有信心，期待邱奕勝能連任，還有很多地方需要借助邱奕勝幫忙協調。

至於市議會下週才審預算，上任後發揮空間是否有限？張善政說，他與邱奕勝密切協調，有共識會先審，若真有必要，上任以後還有空間可以再作調整。

另外，媒體也問到兩人對於市長鄭文燦碩士論文被認定涉及抄襲，遭台灣大學撤銷一事看法。張善政表示，鄭文燦已經對外道歉，相信鄭文燦還是會繼續專心市政，並把交接做好，期待鄭文燦有很好的未來發展，繼續為桃園打拚。

朱立倫表示，自己也是桃園的一份子，市長的論文是抄襲的，覺得遺憾也滿丟臉，鄭文燦要誠心道歉面對，最重要的是，總統蔡英文作為國家領導人，過去長期以來這段時間不管道德是非，瞎挺、硬挺，已是全民印象最深刻的一件事。

朱立倫說，不管是林智堅（前新竹市長）、鄭文燦，蔡總統是不是該出來向全民道歉，為了選舉亂挺、瞎挺，沒有是非、甚至攻擊台大，這些事情都要講清楚，台灣還是需要善良的社會，回到有是非的、道德觀的社會。（編輯：李錫璋）1111203