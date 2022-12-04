江澤民5日火化 6日辦追悼會中國全境停止娛樂活動

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（中央社記者邱國強北京4日電）北京市公安局昨晚公告，為保障「專項活動」進行，5日早上6時30分起對三○一醫院至八寶山一帶路段實施交通管制。一般相信，這是已故中共總書記江澤民發引火化的因應措施。

這項由北京市公安局公安交通管理局發布的公告指出，管制路段為復興路、石景山路、玉泉路、上莊大街一帶及周邊地區，以「分時、分段」方式實施，管制時段為5日早上6時30分起至「活動結束」，除持專項活動專用證件車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行，並禁止機動車停放。

對照北京市地圖，管制區域位在解放軍總醫院（通稱三○一醫院）至八寶山公墓及火葬場之間。據香港媒體先前報導，江澤民逝世後，遺體已自上海移至三○一醫院暫厝，將於5日移往八寶山火化。

根據報導，依已故中共第2代領導人鄧小平慣例，中共總書記習近平等領導人明天將前往醫院致哀，隨後護送江澤民遺體前往八寶山火化。

江澤民治喪委員會日前公布，中國官方將於6日上午在北京人民大會堂舉行追悼大會，屆時由官媒現場直播，全國各地、各部門須「認真組織」黨員干部及民眾收聽收看。追悼會默哀時，全國民眾默哀3分鐘，「一切有汽笛的地方」及防空警報鳴響3分鐘。

同時，中國全境及駐外使領館、其他駐外機構6日降半旗致哀，並停止公共娛樂活動1天。（編輯：唐佩君）1111204