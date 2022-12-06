香港大規模追悼江澤民 金銀貿易場交易前默哀

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前中國國家主席江澤民的追悼大會6日在北京人民大會堂舉行，香港金銀業貿易場上午9時鳴鐘開市後，先進行默哀。（圖取自香港電台網頁news.rthk.hk）

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（中央社記者張謙香港6日電）前中國國家主席江澤民的追悼大會今早10時在北京人民大會堂舉行，香港也有大規模悼念儀式，其中金銀業貿易場上午9時鳴鐘開市後，先進行默哀。

官方香港電台報導，金銀業貿易場鳴鐘開市後，隨即暫停交易，由行政總裁馮煒能帶領現場各人、理監事及出市代表一同默哀3分鐘，期間全體人員低頭肅立，大部分人穿上深色西裝或白衣，結上黑色或深色領帶。

貿易場內的電視螢幕則顯示「沉痛悼念前國家主席江澤民」的字幕。

默哀後，貿易場恢復交易。香港金銀貿易場成立於1910年，是全球僅次於紐約黃金市場、倫敦黃金市場的第三大黃金交易市場。

北京追悼大會開始時，香港政府總部、立法會、終審法院都直播悼念情況，行政長官李家超等官員、立法會議員及終院法官同時默哀，各人都身著黑色西裝及領帶。

此外，有中學安排師生一同低頭默哀。

上午10時，香港無線電視台也暫停財經節目3分鐘，直播北京及香港的默哀追悼畫面。（編輯：周慧盈）1111206