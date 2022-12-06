港媒：西方國家對江澤民逝世反應冷淡

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（中央社記者張謙香港6日電）有香港媒體分析，西方各國對中國前國家主席江澤民的逝世及相關追悼儀式反應冷淡，背後反映出西方國家與中國關係的現狀。

明報今天刊文指出，從江澤民與已故中共領導人鄧小平過世後的全球迴響來看，江澤民的國際影響力似乎稍遜一籌。

根據官方報導統計，江澤民逝世迄今，先後發出電函或發表講話表示哀悼又或到當地中國使館弔唁的外國領袖和國際組織領導人有70多位。

在美國盟友中，日本和韓國兩個中國近鄰都即時作出反應，岸田文雄和尹錫悅都第一時間致電哀悼，後者更親臨首爾的中國使館弔唁，致哀的規格與中國幾個「鐵桿」盟友巴基斯坦、塞爾維亞和斯里蘭卡相若。

但對照25年前鄧小平逝世的國際反應，可以發現這次西方國家的反應相當冷淡，除美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）在推特上發了幾句話表達哀悼外，G7國家中只有日本首相和德國總統有致唁電，大部分歐洲國家和澳紐兩國領袖沒有反應。

文章表示，當年鄧小平去世時，時任美國總統柯林頓第一時間表達哀悼，時任法國總統席哈克、時任英國首相梅傑（John Major）等人，也都致電或講話哀悼，日相橋本龍太郎更親赴中國使館弔唁。

與鄧小平逝世時相較，這次對江澤民逝世反應冷淡的還有多個發展中大國，如果說印度由於邊界紛爭而冷淡還情有可原的話，印尼總統佐科威（Joko Widodo）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）等人，都沒有反應，就有點令人匪夷所思。

文章認為，當中原因或許是因為在江澤民時代，中國外交重點放在與西方國家關係上，對與亞非發展中國家的關係有所輕忽，所以這些國家對他也無甚感情。

至於西方國家這次的冷漠，更多是反映這些國家與中國關係的現狀，恐怕並非針對江澤民個人。

文章又指出，中方首度安排包括美、英在內的120國駐中國使節到外交部致哀，也算是一種「逼迫」表態的創舉。（編輯：陳沛冰）1111206