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習近平追悼江澤民 提六四讚堅決反對動亂

2022/12/6 11:56（12/6 12:50 更新）
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江澤民追悼大會6日上午在北京人民大會堂舉行，維安人員駐守人民大會堂周邊區域。（共同社）
江澤民追悼大會6日上午在北京人民大會堂舉行，維安人員駐守人民大會堂周邊區域。（共同社）
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（中央社記者李雅雯上海6日電）前中國國家主席江澤民追悼大會今天上午10時在北京人民大會堂舉行，現任國家主席習近平在致悼詞時提到，1989年發生「嚴重政治風波」，江反對動亂、捍衛政權，維護正確決策。

江澤民追悼大會上午10時舉行，江澤民骨灰覆蓋中共黨旗。追悼大會開場全場默哀3分鐘，同時段股匯市暫停交易、全境鳴笛表示哀悼；默哀後奏唱中國國歌，習近平於10時4分致悼詞。全程透過新華社、人民網等官媒直播。

習近平在悼詞中說，江是享有崇高威望的卓越領導人，任職上海市長，上海市委副書記、書記期間，領導制定上海經濟發展規劃和城市建設規劃，提出在20世紀末把上海建設為開放型、多功能、產業結構合理、科學技術先進、具有高度文明的社會主義現代化城市發展方針。

習近平提到，1989年春夏之交發生嚴重政治風波，江堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。

習近平指出，在20世紀80年代末、90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，「一些西方國家對中國進行所謂『制裁』，我國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力」。

習讚許江，在決定黨和國家前途命運的歷史關頭，江帶領黨的中央領導集體，毫不動搖堅持經濟建設這個中心，旗幟鮮明堅持四項基本原則，堅持改革開放，堅決開展治理整頓，全面加強意識形態工作，深入開展黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，加強黨同人民群眾的聯繫，積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，捍衛中國特色社會主義偉大事業。

習近平致悼詞於上午10時55分結束，全場向現場江澤民巨幅遺像行三鞠躬禮，現場奏起國際歌，追悼大會於58分結束，全程約1小時。

江澤民於11月30日在上海逝世，終年96歲。江澤民遺體昨天在北京火化，據新華社報導，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤等人到中國人民解放軍總醫院送別。（編輯：曹宇帆）1111206

#中國
#習近平
#江澤民
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