江澤民辭世 官媒社論吹捧三個代表

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（中央社台北6日電）前中國國家主席江澤民上月30日辭世，享耆壽96歲，人民日報今天發表社論指出，江澤民是「三個代表」重要思想的主要創立者，並說務必要堅持「三個代表」，以貫徹新時代中國特色社會主義思想。

人民日報社論指出，從黨的13屆4中全會到黨的16大的13年中，國際國內形勢十分複雜，經由以江澤民為核心的黨的第3代中央領導集體領導，從容應對一系列攸關中國主權和安全的國際突發事件。

特別是江澤民集中全黨智慧創立「三個代表」重要思想，實現黨在代表中國先進生產力的發展要求、代表中國先進文化的前進方向、代表中國最廣大人民的根本利益。

文章指出，中共的20大制定了當前和今後黨和國家的大政方針，務必要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

文章同時強調，邁向中華民族的偉大復興事業，需要在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，全面推進並團結奮鬥。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111206