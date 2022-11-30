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江澤民稱中國人不打中國人 江八點主導對台政策

2022/11/30 19:29（11/30 19:56 更新）
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圖為1998年中共總書記江澤民（右）在中國北京釣魚台賓館與海峽交流基金會董事長辜振甫會面握手致意。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓30日電）中共第三代領導人江澤民今天過世，「江八點」是他任內對台主軸。「江八點」以一個中國原則推動和平統一談判，發展經濟合作交流，還創造出「中國人不打中國人」的名言。

●兩岸統一白皮書 形塑江澤民對台政策

六四事件後入主中南海的江澤民，儘管1989年就被中共第二代領導人鄧小平欽點出掌總書記職務，他直到1993年才全面接掌黨、政、軍權，正式確立為第三代領導核心。

江澤民的中共中央對台工作領導小組組長職務，也是拖到1993年6月時，才從前任國家主席楊尚昆的手中接下。換句話說，儘管1989年就已登上大位，但江澤民的對台政策遲至1993年才開始逐漸形塑。

江澤民出任第3代領導人之初，中國大陸正因為六四事件遭到國際社會圍堵，加上改革開放政策重新啟動不久，江澤民執政初期的對台政策相對保守。

他在1993年8月31日提出的「台灣問題與中國的統一」白皮書，基本上是承襲鄧小平時期「和平統一、一國兩制」精神，主張中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。

在解決台灣議題方針上，仍以「和平統一、一國兩制」為主軸，呼籲兩岸就結束軍事對峙狀態進行商談，願意與中國國民黨盡早接觸，就正式結束兩岸敵對狀態、逐步實現和平統一進行談判，也可以吸收兩岸其他政黨、團體和各界有代表性人士參加。

白皮書堅決反對任何旨在分裂中國主權和領土完整的言行，反對「兩個中國」、「一中一台」或「一國兩府」，反對一切可能導致「台灣獨立」的企圖和行徑。統一後台灣將成為特別行政區，享有高度自治權。在實現統一前，願意進行直接通郵、通商、通航和雙向交流，為國家和平統一創造條件。

在台灣參與國際組織活動上，白皮書同意在中國與有關方面達成協議或諒解時，台灣可以以「中國台北」（Taipei, China）或「中國台灣」（Taiwan, China）名義參加民間性質國際組織。

●江八點主張 中國人不打中國人

1995年1月30日時值春節前夕，江澤民進一步發表「為促進祖國統一大業的完成而奮鬥」，提出現階段兩岸關係發展，推進祖國和平統一進程的八項主張，也就是日後廣為人知的「江八點」。

後來廣被引用的「中國人不打中國人」說法，就是出自「江八點」。

「江八點」主要內容如下：（一）堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提。（二）對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，不持異議。（三）進行海峽兩岸和平統一談判，是一貫主張。（四）努力實現和平統一，中國人不打中國人。

（五）要大力發展兩岸經濟交流與合作，以利於兩岸經濟共同繁榮。（六）兩岸要共同繼承和發揚中華文化的優秀傳統。（七）充分尊重台灣同胞的生活方式和當家作主的願望，保護台灣同胞一切正當權益。（八）歡迎台灣當局的領導人「以適當身分前來訪問」；也願意接受台灣方面的邀請，前往台灣。

當時的中華民國總統李登輝在同年4月8日以「李六條」回應：（一）在兩岸分治的現實上追求中國統一。（二） 以中華文化為基礎，加強兩岸交流。（三）增進兩岸經貿往來，發展互利互補關係。（四）兩岸平等參與國際組織，雙方領導人藉此自然見面。（五）兩岸均應堅持以和平方式解決一切爭端。（六）兩岸共同維護港澳繁榮，促進港澳民主。

此後不論是1995年江澤民在中共全國第15次代表大會政治報告，還是2000年中國大陸發表的「一個中國的原則與台灣問題」白皮書，都不脫江八點基調，都強調一個中國原則是實現兩岸和平統一的基礎和前提，願意與台灣展開往來。

●辜汪會談白手套 兩岸官方接上線

1993年海峽交流基金會董事長辜振甫（右）與大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵（左），各自率團前往新加坡展開協商對話，這是兩岸1949年分治以來，首度進行的正式官方授權會晤。（中央社檔案照片）
1993年海峽交流基金會董事長辜振甫（右）與大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵（左），各自率團前往新加坡展開協商對話，這是兩岸1949年分治以來，首度進行的正式官方授權會晤。（中央社檔案照片）

兩岸在相對友善的基礎上，雙方密使密集會晤，促成1993年第一次辜汪會談。海峽交流基金會董事長辜振甫與大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵，各自率團前往新加坡展開協商對話，這是兩岸1949年分治以來，首度進行的正式官方授權會晤。

1998年10月辜汪在上海二度會晤，當時汪道涵提出「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，目前尚未統一。雙方應共同努力，在一個中國的原則下，平等協商，共議統一。一個國家的主權與領土是不可分割的，台灣的政治地位應該在一個中國的前提下進行討論。」媒體將這段話稱呼為「86字」方針。

辜振甫隨後轉往北京，並在釣魚台國賓館與江澤民會見。席間江澤民突然高唱中華民國國歌、背誦國父遺囑，還一時成為國內外媒體爭相報導的焦點。總統蔡英文當時任教於政治大學，還是隨團的外媒發言人。

2000年台灣首度政黨輪替，時任中國大陸國務院副總理錢其琛在汪道涵的「86字」方針基礎下提出「一中新三段論」，堅持「世界上只有一個中國，中國與台灣同屬於一個中國，中國的領土與主權完整不容分割」。這段論述也成為中國大陸日後各代領導層堅守的對台政策方針。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111130

#江澤民
#江八點
#中國人不打中國人
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