江澤民稱中國人不打中國人 江八點主導對台政策

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（中央社記者江今葉華盛頓30日電）中共第三代領導人江澤民今天過世，「江八點」是他任內對台主軸。「江八點」以一個中國原則推動和平統一談判，發展經濟合作交流，還創造出「中國人不打中國人」的名言。

●兩岸統一白皮書 形塑江澤民對台政策

六四事件後入主中南海的江澤民，儘管1989年就被中共第二代領導人鄧小平欽點出掌總書記職務，他直到1993年才全面接掌黨、政、軍權，正式確立為第三代領導核心。

江澤民的中共中央對台工作領導小組組長職務，也是拖到1993年6月時，才從前任國家主席楊尚昆的手中接下。換句話說，儘管1989年就已登上大位，但江澤民的對台政策遲至1993年才開始逐漸形塑。

江澤民出任第3代領導人之初，中國大陸正因為六四事件遭到國際社會圍堵，加上改革開放政策重新啟動不久，江澤民執政初期的對台政策相對保守。

他在1993年8月31日提出的「台灣問題與中國的統一」白皮書，基本上是承襲鄧小平時期「和平統一、一國兩制」精神，主張中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。

在解決台灣議題方針上，仍以「和平統一、一國兩制」為主軸，呼籲兩岸就結束軍事對峙狀態進行商談，願意與中國國民黨盡早接觸，就正式結束兩岸敵對狀態、逐步實現和平統一進行談判，也可以吸收兩岸其他政黨、團體和各界有代表性人士參加。

白皮書堅決反對任何旨在分裂中國主權和領土完整的言行，反對「兩個中國」、「一中一台」或「一國兩府」，反對一切可能導致「台灣獨立」的企圖和行徑。統一後台灣將成為特別行政區，享有高度自治權。在實現統一前，願意進行直接通郵、通商、通航和雙向交流，為國家和平統一創造條件。

在台灣參與國際組織活動上，白皮書同意在中國與有關方面達成協議或諒解時，台灣可以以「中國台北」（Taipei, China）或「中國台灣」（Taiwan, China）名義參加民間性質國際組織。

●江八點主張 中國人不打中國人

1995年1月30日時值春節前夕，江澤民進一步發表「為促進祖國統一大業的完成而奮鬥」，提出現階段兩岸關係發展，推進祖國和平統一進程的八項主張，也就是日後廣為人知的「江八點」。

後來廣被引用的「中國人不打中國人」說法，就是出自「江八點」。

「江八點」主要內容如下：（一）堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提。（二）對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，不持異議。（三）進行海峽兩岸和平統一談判，是一貫主張。（四）努力實現和平統一，中國人不打中國人。

（五）要大力發展兩岸經濟交流與合作，以利於兩岸經濟共同繁榮。（六）兩岸要共同繼承和發揚中華文化的優秀傳統。（七）充分尊重台灣同胞的生活方式和當家作主的願望，保護台灣同胞一切正當權益。（八）歡迎台灣當局的領導人「以適當身分前來訪問」；也願意接受台灣方面的邀請，前往台灣。

當時的中華民國總統李登輝在同年4月8日以「李六條」回應：（一）在兩岸分治的現實上追求中國統一。（二） 以中華文化為基礎，加強兩岸交流。（三）增進兩岸經貿往來，發展互利互補關係。（四）兩岸平等參與國際組織，雙方領導人藉此自然見面。（五）兩岸均應堅持以和平方式解決一切爭端。（六）兩岸共同維護港澳繁榮，促進港澳民主。

此後不論是1995年江澤民在中共全國第15次代表大會政治報告，還是2000年中國大陸發表的「一個中國的原則與台灣問題」白皮書，都不脫江八點基調，都強調一個中國原則是實現兩岸和平統一的基礎和前提，願意與台灣展開往來。

●辜汪會談白手套 兩岸官方接上線

1993年海峽交流基金會董事長辜振甫（右）與大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵（左），各自率團前往新加坡展開協商對話，這是兩岸1949年分治以來，首度進行的正式官方授權會晤。（中央社檔案照片）

兩岸在相對友善的基礎上，雙方密使密集會晤，促成1993年第一次辜汪會談。海峽交流基金會董事長辜振甫與大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵，各自率團前往新加坡展開協商對話，這是兩岸1949年分治以來，首度進行的正式官方授權會晤。

1998年10月辜汪在上海二度會晤，當時汪道涵提出「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，目前尚未統一。雙方應共同努力，在一個中國的原則下，平等協商，共議統一。一個國家的主權與領土是不可分割的，台灣的政治地位應該在一個中國的前提下進行討論。」媒體將這段話稱呼為「86字」方針。

辜振甫隨後轉往北京，並在釣魚台國賓館與江澤民會見。席間江澤民突然高唱中華民國國歌、背誦國父遺囑，還一時成為國內外媒體爭相報導的焦點。總統蔡英文當時任教於政治大學，還是隨團的外媒發言人。

2000年台灣首度政黨輪替，時任中國大陸國務院副總理錢其琛在汪道涵的「86字」方針基礎下提出「一中新三段論」，堅持「世界上只有一個中國，中國與台灣同屬於一個中國，中國的領土與主權完整不容分割」。這段論述也成為中國大陸日後各代領導層堅守的對台政策方針。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111130