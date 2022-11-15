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日本最高齡翁中村茂離世 享嵩壽111歲

2022/11/15 16:03（11/15 16:53 更新）
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定居廣島縣神石高原町的日本最高齡男性中村茂15日凌晨過世，享嵩壽111歲。（共同社）
定居廣島縣神石高原町的日本最高齡男性中村茂15日凌晨過世，享嵩壽111歲。（共同社）
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本媒體報導，定居廣島縣神石高原町的日本最高齡男性中村茂今天凌晨過世，享嵩壽111歲。

「中國放送」報導，中村1911年1月出生，在廣島遭原子彈轟炸3天後的1945年8月9日，為清理瓦礫進入廣島市內，受到殘存的輻射影響成了「被爆者」（原子彈轟炸受害者）。

日本政府厚生勞動省今年9月才剛宣布中村是日本國內最高齡男性，中村當時也接受來自神石高原町長入江嘉則的祝賀。

根據中村所居住的高齡設施員工表示，中村在年過100歲後身體仍相當硬朗，即使到最近也幾乎可以自行用餐。

中村喜歡喝咖啡，飯後來上一杯時總可以看到他滿足的笑容，洗澡時也會哼歌；不過，進入今年11月後，中村逐漸無法進食，健康狀況惡化。

中村入住的高齡設施表示，中村從11月開始健康狀況變差，每餐都只吃一、兩口就沒食慾，今天凌晨因衰老過世，享嵩壽111歲。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111115

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