更多編輯台推薦新聞：
專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次
生活

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本百歲人瑞首度破9萬人 連52年創新高

2022/9/17 12:26（9/17 12:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本富士新聞網17日報導，官方統計全境百歲以上人瑞首度超過9萬人，連續52年創歷史新高。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
日本富士新聞網17日報導，官方統計全境百歲以上人瑞首度超過9萬人，連續52年創歷史新高。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本社會持續邁向高齡化。日本富士新聞網今天報導，官方統計全境百歲以上人瑞首度超過9萬人，連續52年創歷史新高。

日本政府厚生勞動省在敬老節（敬老之日，每年9月第3個星期一，今年為9月19日）前，公布全國逾百歲人瑞總數。

根據統計，日本今年人瑞總數較前一年增加約4000人，達到9萬526人，連續52年創歷史新高。厚生勞動省表示，人瑞人數持續增加與醫療及照護發達有關，但成長率已有趨緩。

「熊本日日新聞」報導，熊本縣政府9月16日公布，縣內逾百歲人瑞截至9月15日有2042人，首度超過2000大關，較2021年同期增加144人，相當於每10萬人口中有118.17人，居日本各地第5名。

「福島民友新聞」報導，福島縣政府9月16日公布，縣內逾百歲人瑞較2021年增加140人，達史上最多的1577人，連續27年高於前一年。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110917

延伸閱讀
日本最高齡男性上田幹藏過世 享嵩壽112歲全球最長壽人瑞田中加子辭世 享嵩壽119歲笹本恒子107歲心態不老 長壽秘訣每天一杯紅酒堀江謙一83歲橫渡太平洋寫最高齡紀錄 自豪「我正值青春」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族