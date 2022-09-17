日本百歲人瑞首度破9萬人 連52年創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本社會持續邁向高齡化。日本富士新聞網今天報導，官方統計全境百歲以上人瑞首度超過9萬人，連續52年創歷史新高。

日本政府厚生勞動省在敬老節（敬老之日，每年9月第3個星期一，今年為9月19日）前，公布全國逾百歲人瑞總數。

根據統計，日本今年人瑞總數較前一年增加約4000人，達到9萬526人，連續52年創歷史新高。厚生勞動省表示，人瑞人數持續增加與醫療及照護發達有關，但成長率已有趨緩。

「熊本日日新聞」報導，熊本縣政府9月16日公布，縣內逾百歲人瑞截至9月15日有2042人，首度超過2000大關，較2021年同期增加144人，相當於每10萬人口中有118.17人，居日本各地第5名。

「福島民友新聞」報導，福島縣政府9月16日公布，縣內逾百歲人瑞較2021年增加140人，達史上最多的1577人，連續27年高於前一年。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110917