林志穎「華燈」只看林心如打霍建華 重播10遍不膩

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）藝人林心如、林志穎、侯佩岑今天共同出席品牌代言，影集「華燈初上」最近播畢，林心如吐槽林志穎一定沒看，林志穎則幽默回應，只看她打老公霍建華巴掌橋段，還重播10遍。

廠商透露狠砸新台幣8位數，才請到3名巨星共同代言。其中林志穎和林心如是舊愛，各自婚嫁後首次同台，兩人1994年合演電影「校園敢死隊」相戀，但因工作聚少離多和平分手，2006年曾在「康熙來了」節目同台大方互動，被網友稱為是「最佳前任代表」。

林志穎和林心如今天笑說，彼此年齡加起來都快100歲，那些都是小時候的事，兩人相處不尷尬。私底下，林志穎和林心如老公霍建華其實是車友，甚至會互傳早安、美食照。

林志穎提到，自己愛看槍戰、飛車、動作戲居多，這次看「華燈初上」時，霍建華還跟他講「看我演的就好」。林志穎也開玩笑說，林心如狠賞老公巴掌橋段「是不是故意的」，讓林心如哭笑不得直呼，「是劇本本來就寫好的，我沒那麼壞」。

被問到是否曾考慮找林志穎客串「華燈初上」，林心如表示，林志穎很久不拍戲，忙於卡丁車、建築業等外務，「拍戲感覺變成他的副業」。林志穎也坦言自己很挑戲，要拍就是拍成功的戲，不會隨便演，「如果妳邀請當然不排斥，要有適合的角色，例如車手、馬夫、泊車小弟，我才能本色演出」。

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林心如馬上推薦林志穎來演牛郎店的公關，他大方說OK；林心如又提到林志穎長這麼美，可以像吳慷仁一樣飾演變裝公關，林志穎趕緊回「挑戰有點大」，讓林心如吐槽「偶像藝人有偶包啦」。

另外，侯佩岑的媽媽林月雲先前剛動心臟手術，侯佩岑表示，媽媽目前恢復得不錯，倒是老公黃伯俊因為高度近視，導致視網膜剝離，緊急動手術後待在家裡2個月休息。她表示，但也因此讓她有更多機會跟孩子相處，關係變好，老公也開始注重健康，因禍得福。（編輯：張雅淨）1110323