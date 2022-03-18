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華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透[影]

2022/3/18 17:20（3/18 17:48 更新）
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台劇「華燈初上」18日播出第三季，「誰殺了蘇媽媽」即將真相大白。（圖取自華燈初上臉書facebook.com）
台劇「華燈初上」18日播出第三季，「誰殺了蘇媽媽」即將真相大白。（圖取自華燈初上臉書facebook.com）
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（中央社記者王心妤台北18日電）台劇「華燈初上」今天播出第三季，「誰殺了蘇媽媽」即將真相大白。網紅「視網膜」怕被網民先暴雷，打趣地說要求停班停課好追劇；五月天主唱阿信也在臉書貼出一串表情符號，暗示凶手究竟是誰。

影片來源：Netflix Asia

「華燈初上」前兩季播出後，「誰殺了蘇媽媽」成為網路熱門討論話題，今天下午3時第三季上架，不只臉書被洗版，連PTT論壇也有多篇文章討論。

第三季中除將解開串起全劇的凶手身份，另外還將揭曉Rose媽媽兒子吳子維的身世之謎、鳳小岳飾演的江瀚被車撞後生死未卜，以及Rose媽媽和潘文成是否會有感情線，一切問題都將在劇中解答。

第三季上架後，不只飾演Rose媽媽的林心如在臉書貼心叮嚀：「點開網路請謹慎暴雷。」演唱主題曲「月亮代表我的心」的五月天主唱阿信，也在臉書貼出一段表情符號，暗示凶手究竟是誰。

視網膜今天在臉書寫道：「今天下午3點後應該停班停課，因為『華燈初上』第三季要上線，人人心浮氣躁、效率大幅降低，要抱著狗狗來熬夜追劇了。」同時也再次留言表示，「這恐慌程度說不定連垃圾車的廣播都會爆雷！」貼文下則有網友寫道：「我已經請好假了。」（編輯：屈享平）1110318

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