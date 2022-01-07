華燈初上掀全民追凶潮 劉品言：編劇每一季都放了彩蛋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北7日電）影集「華燈初上」掀全民追凶潮，女星劉品言昨晚參加電影「GUCCI：豪門謀殺案」首映派對接受媒體訪問時說，因被許多網友當凶手，開拍至今感到壓力很大，無法和朋友分享心情。

劉品言昨晚以綠色俐落剪裁的西裝亮相，近日頻被追問「華燈初上」凶手的她笑說：「每個人都值得被懷疑，滿多人心裡都有不同的答案。」她也透露，編劇在每一季都有放入大驚喜或是彩蛋，值得觀眾注意。

藝人炎亞綸被網友笑稱能夠「預言」地震，他昨晚出席活動時笑回：「可能吸到唐老師一點能量。」接著又說：「法律規定是不能隨便預測，但如果這件事反而讓大家多注意、多關心地球科學，也是滿好玩的事情。」

現場還有演員郭書瑤、胡宇威、歌手黃宣、孫盛希、HUSH出席。（編輯：張芷瑄）1110107