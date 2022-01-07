華燈初上掀全民追凶潮 劉品言：編劇每一季都放了彩蛋
2022/1/7 13:09（1/7 20:35 更新）
「華燈初上」還原1980年代氛圍。圖為飾演媽媽桑的演員楊謹華（左起）與酒店小姐謝瓊煖、劉品言、郭雪芙，以及會計江宜蓉、少爺胡瑋杰合影。（Netflix、百聿數碼提供）
（中央社記者王心妤台北7日電）影集「華燈初上」掀全民追凶潮，女星劉品言昨晚參加電影「GUCCI：豪門謀殺案」首映派對接受媒體訪問時說，因被許多網友當凶手，開拍至今感到壓力很大，無法和朋友分享心情。
劉品言昨晚以綠色俐落剪裁的西裝亮相，近日頻被追問「華燈初上」凶手的她笑說：「每個人都值得被懷疑，滿多人心裡都有不同的答案。」她也透露，編劇在每一季都有放入大驚喜或是彩蛋，值得觀眾注意。
藝人炎亞綸被網友笑稱能夠「預言」地震，他昨晚出席活動時笑回：「可能吸到唐老師一點能量。」接著又說：「法律規定是不能隨便預測，但如果這件事反而讓大家多注意、多關心地球科學，也是滿好玩的事情。」
現場還有演員郭書瑤、胡宇威、歌手黃宣、孫盛希、HUSH出席。（編輯：張芷瑄）1110107
演員劉品言6日出席電影「GUCCI：豪門謀殺案」首映派對，談到台劇「華燈初上」凶手，劉品言笑說，每個人應該都有自己的答案。（UIP提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月7日
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