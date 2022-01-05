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台劇3/30

「華燈初上」引爆追凶潮 鳳小岳透露：凶手私底下人很好

2022/1/5 19:19（1/7 20:30 更新）
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台劇「華燈初上」第2季釣足觀眾胃口，引爆追凶風潮。（圖取自華燈初上臉書網頁facebook.com）
台劇「華燈初上」第2季釣足觀眾胃口，引爆追凶風潮。（圖取自華燈初上臉書網頁facebook.com）
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（中央社記者王心妤台北5日電）台劇「華燈初上」第2季釣足觀眾胃口，引爆追凶風潮。演員劉品言錄製Podcast節目「哇靠有事嗎」笑稱媽媽怕被問凶手是誰而不敢上市場；鳳小岳出席公益活動則透露緝兇線索。

「華燈初上」第2季播出後，劉品言飾演的「花子」被許多觀眾猜測是凶手，她近日參加Podcast節目「哇靠有事嗎」錄音，分享演出的心路歷程。

劉品言表示，因為過去常演出自信又勇敢的女強人，但「花子」則是打從心底缺乏自信，「殺青後發現這對我影響滿大的，以前做很多事情心裡都有個底，演完花子反而會有很多選擇猶疑不確定，花了1、2個月才調回來。」她也笑說媽媽近日不敢上市場，因為都會被鄰居追問凶手是誰。

演員鳳小岳今天出席「寒士吃飽30」公益記者會，為街友籌募愛心基金。他在「華燈初上」中飾演浪子江瀚，遊走兩名女主角之間，今天被追問凶手是誰，鳳小岳笑說在家裡也把劇本藏起來，不讓太太知道故事內容，最後禁不住媒體追問，透露線索是「私底下人滿好的。」

鳳小岳劇中與女主角林心如有段情，被問到是否遇過林心如丈夫霍建華探班，他則說，定裝時曾經見過面，「但我們世界差太多了，你能想像江瀚遇到黑道老大嗎？應該會說：『對不起我先走了！』」他也稱讚霍建華演技又穩又帥。（編輯：張雅淨）1110105

影片來源：Netflix Asia
影片來源：百聿數碼 Bossdom
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