劉品言「華燈初上」勾出網友淚 獻唱雨夜花壓力大

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影集「華燈初上」播出後好評如潮，其中由演員李李仁（右）扮演的黑道流氓「彪哥」更是壞得徹底，欺負飾演日式酒店小姐的劉品言（左），讓觀眾氣得牙癢癢。（Netflix、百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月3日

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（中央社記者王心妤台北30日電）演員劉品言演出「華燈初上」花子，一幕被流氓彪哥侵犯的戲搭配家家「雨夜花」歌聲逼出許多觀眾眼淚。劉品言透露，因為歌曲動人，配音時曾感到壓力大，所幸觀眾反應都很好。

談起演唱「雨夜花」的心情，歌手家家表示，「這首歌對我來說像是在描述女性的心聲，我是以這樣的心情詮釋。」她也透露自己是「華燈初上」粉絲，也相當好奇後續劇情發展。

劉品言劇中飾演酒店「光」的小姐花子，一幕被侵犯的戲更是讓無數劇迷心疼。劉品言坦言，因為配音時需要搭著家家的歌聲哼唱，一度感到壓力很大，她笑說：「我想說天啊，要怎麼唱才不會讓觀眾覺得我和家家的聲音落差太大呢？」幸好影集播出獲得許多觀眾好評。

導演連奕琦透露，一開始就選中「雨夜花」作為插曲，「家家的聲音唱這首歌很美，而這個美跟淑華（花子）遭遇放在一起，反差的效果更能襯托淑華在戲中的苦難。」他也說原本只想放一小段旋律，但因為對成品太滿意刻意延長畫面。

連奕琦表示，當時拍攝劉品言被丟下車時，最重要的是她躺在地上被雨水打在手上的畫面，「那是一種提醒，提醒自己感受到『我還活著』。雖然她遭遇很慘，但搭配上家家生命力的歌聲，讓她有力量可以站起來再往前走。」

「華燈初上」影集原聲帶將於明年元旦在各大音樂串流平台上架。（編輯：張雅淨）1101230