吳慷仁「華燈初上」反串狂吸粉 曝接演幕後故事

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金鐘影帝吳慷仁（左）在懸疑台劇「華燈初上」第2部中成為不可或缺的靈魂人物，經營Sugar日式酒店與演員林心如（右）的「光」比拚，還挖走她的小姐郭雪芙。（Netflix、百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）金鐘影帝吳慷仁在懸疑台劇「華燈初上」男扮女裝媽媽桑的客串戲分，終於在第2部亮相，一出場就吸引觀眾目光。吳慷仁在臉書曝光答應接演的背後故事，更為戲勤練舞學穿高跟鞋。

吳慷仁在「華燈初上」第2部中成為不可或缺的靈魂人物，經營Sugar日式酒店與林心如的「光」比拚，還挖走她的小姐郭雪芙。他反串女裝的妖嬈直率模樣，獲得一票觀眾認可喜愛。吳慷仁今天凌晨在臉書分享拍攝影集的幕後秘辛。

吳慷仁表示，會把自己的角色「寶寶」歸類成變裝皇后（Drag Queen），而非第三性，「變裝是一種表演藝術（國外盛行多年），而寶寶…在白天他可能有他男兒身的生活，而在夜晚，他會變身另一個『她』，是一種職業，也是一種生活態度」。

他坦言，一開始其實有點擔心，「因為場次少，這樣的演繹是否會有些刻板」，同時也深怕如果演不好，會壞了第三性或是變裝皇后朋友們她們的形象。

至於最後接演的關鍵，吳慷仁透露：「我只想專注著，讓大家知道有這樣的人存在，她為何而來，想要什麼與她和『光』的互動關係…」

金鐘影帝吳慷仁（站者）在懸疑台劇「華燈初上」男扮女裝飾演「寶寶」媽媽桑，妖嬈直率模樣，獲得一票觀眾認可喜愛。（Netflix、百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月2日

為準備劇中角色，吳慷仁開拍前曾向第三性變裝皇后「鄭筠」討教，聊聊對方的過往歷程，另一名變裝皇后「夢蘭嬌」則是他精神上的老師，「她的氣息，有著一股無視旁人眼光的態度，實在是太喜歡她」。

另外也找來「鈺翔老師」學習穿高跟鞋跳舞，鍛鍊的辛苦過程讓吳慷仁直呼：「每次上課完，小腿就是炸裂，比跑20公里還痛，女孩兒們我佩服妳們。」

吳慷仁分析劇中角色：「在那個保守的時代裡，在我們看不到華燈以外的篇幅裡，可能過得有些辛苦，美麗的背面總是有著一種哀愁，寶寶的笑，她的叫，也許都是在對自己身分的吶喊，真心希望他能找到自己的快樂。」讓許多網友敲碗想看「華燈初上寶寶番外篇」。

不過，最終「光」日式酒店命案凶手在第2部尾聲依舊沒有揭曉，Netflix小編留言互動，「那晚寶寶到底有沒有看到凶手la」。吳慷仁幽默回應：「就一個男的一個女的…然後那個…這個…就忘了…」讓觀眾更加期待第3部上檔公布謎底真相。（編輯：管中維）1110102

影片來源：百聿數碼 Bossdom