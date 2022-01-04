謝欣穎嘆「華燈初上」擺臭臉難 得知真凶身分嚇一跳

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藝人謝欣穎（圖）在台劇「華燈初上」以臭臉酒店小姐「百合」一角人氣倍增。談及角色臭臉設定，謝欣穎4日分享，當初導演連奕琦找她時就說：「心如姊就想找一個臭臉的」，因此就想到她在「命運化妝師」的表現。（Netflix、百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）謝欣穎在懸疑台劇「華燈初上」以臭臉「百合」一角人氣倍增，今天出席公益活動時，分享友人常想問她真凶是誰，卻又怕被爆雷。謝欣穎笑說，知道凶手身分時，實在有「嚇一跳」。

謝欣穎今天出席肯德基與世界展望會舉辦的「分饗生命因而不同凡響」愛心餐券活動，一改劇中臭臉形象，化身笑容可掬的愛心大使，並率先認購50張餐券，替弱勢兒童盡一份心力。

談到演出「華燈初上」的臭臉設定，謝欣穎分享當初導演連奕琦找她時就說：「心如姊就想找一個臭臉的」，因此就想到她在「命運化妝師」的表現。謝欣穎自認私下很甜美，但演出臭臉其實並不容易，「但我招待客人還是會不自覺笑出來，要一路臭到底，其實有點難。」

「華燈初上」自播出以來，掀起全台追查真凶風潮，謝欣穎笑說身邊朋友也頻頻追問，自己就會開玩笑回應：「你真的要知道嗎？那我跟你講，我才假裝要講就被打斷說，『我還是自己看好了』」。

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至於凶手究竟是誰，謝欣穎笑言拍第一部時，演員們都在猜誰是凶手，認為大家都有可能。她分享，因為演員也是隨著拍攝進度，才慢慢拿到劇本，即便拍到第2部，仍不知道兇手是誰。不過謝欣穎透露，最後知道凶手時有嚇一跳，稱讚製作人林心如很厲害。

謝欣穎和王柏傑因「華燈初上」結緣，她透露2人拍戲期間其實很不熟，直到殺青酒後才變熟，也誇獎男友是很敬業的演員：「我們第一天對戲，他還沒上戲時都很安靜，沒想到一上戲後，牛郎樣就出來，讓我也會很入戲。」被問及真實生活中會喜歡王柏傑飾演的「亨利」嗎，她馬上說「怎麼可能？還是正常一點好吧」。（編輯：屈享平）1110104

影片來源：Netflix Asia

藝人謝欣穎（左）和王柏傑（右）因參演台劇「華燈初上」結緣，她透露2人拍戲期間其實不熟，直到殺青酒後才變熟；被問及真實生活中會喜歡王柏傑飾演的「亨利」嗎，謝欣穎馬上說「怎麼可能？」（Netflix、百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月4日