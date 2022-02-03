華燈初上造型幕後功臣 許力文：要做就要做到最好

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（中央社記者王心妤台北3日電）造型指導許力文曾六度入圍金馬獎，她跨界操刀戲劇「華燈初上」演員造型，近日也掀起熱議。許力文說，雖然也曾有過低潮期，但憑著「要做就要做到最好」的決心，終能獲得甜美成果。

許力文深耕電影造型逾10年，曾六度入圍金馬獎最佳造型設計獎，近年更參與影集製作，近日掀起全民追凶潮的「華燈初上」就是許力文的作品。

許力文接受中央社記者專訪笑說，當時因為手上還有別的案子正在進行，本想推掉「華燈初上」，沒想到劇組使出大絕招，連連丟出80年代、條通文化、泡沫經濟等關鍵字，「他們還說可以做很多小姐喔！我嘴上說著不行不行沒時間，但其實已經打開電腦收集資料了」。

談起入行契機，許力文其實從小就對時尚感興趣，更曾在作文「我的志願」寫上「服裝設計師」。她回憶起學生時代時就把興趣融入生活，像是國中雖然就讀校規森嚴的女校，不過到了晚自習能穿便服，就會加上個人特色的裝飾，甚至還有學妹會害羞的告白「學姊好帥」。

許力文說，雖然一直對造型有興趣，但大學填志願時，爸爸因為擔心，偷偷將許力文的志願卡改成文化大傳系，但她仍私下鑽研相關技術，更因為當時打工居家品牌店老闆的介紹，有機會能跟在專業造型師身邊學習。

許力文首部擔任造型指導的作品，也是導演鍾孟宏首部劇情長片「停車」，兩人因此結下緣分，六度闖金馬的作品中，「一路順風」、「瀑布」就是和鍾孟宏合作的成果。

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許力文表示，雖然曾風光入圍金馬，但她也有經歷低潮期，讓她一度猶豫是不是該轉行，只能利用閒暇時刻拚命做甜點，因為「要做就要做到最好」的個性，許力文做出的甜點賣相、口味俱佳，被問到會不會想投資個副業，她則笑回：「我不太喜歡一心二用，擔心會2件事都做不好，暫時沒有這個想法。」

踏進電影造型超過10年，酸甜苦辣只有自己最知道，被問到想給有志入行年輕人的建議，許力文則希望要深思。她語重心長說，一開始入行一定不會馬上就能主導設計角色造型，工時可能也很長，「希望先做好心理準備，不然可能會失望的離開」。（編輯：張芷瑄）1110203