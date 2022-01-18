華燈初上爆料大會 林心如透露新季上線時間

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）懸疑台劇「華燈初上」2季播出後，仍未揭開「凶手謎底」，讓網友狂敲碗第3季上線日期，今天「華燈初上」主演群舉辦直播爆料大會，總製作人林心如也提前透露2月才會上架。

「華燈初上」劇組今天在臉書舉辦「老闆不在七條通爆料大會」，主演群郭雪芙、謝欣穎、張軒睿、章廣辰、謝雨芝及胡瑋杰趁著「老闆們」林心如、楊謹華和吳慷仁不在，大肆爆料拍攝現場趣事。

由於演員鳳小岳、楊祐寧沒有出席，章廣辰也幽默爆料，「鳳小岳帥到大家有點生氣」，只因拍攝現場有不少道具都不能觸碰，沒想到有一次楊祐寧不慎碰到時，被美術組工作人員指責「這個不能坐」，然而鳳小岳不小心坐到時，工作人員竟假裝看不到，讓章廣辰笑稱：「祐哥超不爽。」

謝欣穎則是聊到和男扮女裝的「寶寶」吳慷仁對戲時，第一次看到他現身走進日式酒店「光」時，自己不小心笑出來，「因為他本身就很高，又穿很高的高跟鞋，整個就很巨大，胸部也巨，真的很難不笑，但舉手投足真的比女人還要女人」。

後來林心如、吳慷仁也加入直播，林心如更透露第3季肯定不會現在播，大約在2月才會上架，希望觀眾繼續支持最後一季，「因為你們的支持就是我們最大的鼓勵，繼續往前走的動力。」Netflix小編也在留言區回應透露：「華燈初上過年一起看。」

林心如在第2季有場戲打老公霍建華巴掌相當逼真，被問到動作戲和喝酒戲哪部分比較好拍，她笑說當然是喝酒啊，「我的動作戲是屬於家庭糾紛」。吳慷仁則說，「動作戲感覺很順手」，讓全場笑翻。

吳慷仁最後也透露觀眾最想知道的凶手，其實他飾演的酒店老闆「寶寶」在第2季出場時，就有拍到重要的線索，建議觀眾可以仔細重看。他認為若第3季凶手身分揭曉後，觀眾再把3季重看，再看到那個場面時應該會恍然大悟。（編輯：張雅淨）1110118