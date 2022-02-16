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華燈初上第4季可能性 林心如坦言曾考慮：並非不可能

2022/2/16 18:44（2/16 19:24 更新）
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台劇「華燈初上」第3季3月播出，日前釋出預告，由演員林心如飾演的日式酒店媽媽桑羅雨儂將遇上生命中最大的難題。（Netflix、百聿數碼提供）
台劇「華燈初上」第3季3月播出，日前釋出預告，由演員林心如飾演的日式酒店媽媽桑羅雨儂將遇上生命中最大的難題。（Netflix、百聿數碼提供）
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（中央社記者葉冠吟台北16日電）台劇「華燈初上」第3季下月播出，總製作人林心如今天出席美容產品代言記者會，被問及是否會拍第4季或電影版，林心如坦言有跟團隊聊過，但若沒更好的故事，寧願停在最好的結局。

「華燈初上」掀起全台推理風潮，也是林心如和老公霍建華婚後首度同台演戲，劇中還很甩老公一巴掌。林心如今天透露，當初其實有給霍建華好幾個角色選擇，霍建華只回：「妳給我最輕鬆的角色，反正我的重點是幫妳客串，不要給我太累的角色。」

當林心如決定讓霍建華飾演黑道大哥「馬天華」後，還馬上問編劇杜政哲角色結局如何，「小杜說還在寫，我說到此為止，不要再寫，寫太多他不演了」，讓全場大笑。

影片來源：Netflix Asia

至於「巴掌」戲份，林心如坦言是到現場才得知要打，原本她認為角色「Rose媽媽」應該不敢打黑道大哥，最後問了現場工作人員意見，全都鼓掌喊「打」，重複拍了3、4次才完成，林心如笑說：「我一定認真打，他也不是第一次被我打了，以前『傾世皇妃』就打過。」

不過這回「華燈初上」演員數多，表現也都相當出色，被問及金鐘獎項如何報名，林心如坦言很難回答，所有人都發揮很好，「報這個不報那個，怎樣都不行」，得和其他製作人好好討論。

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此外，「華燈初上」第3季也將於3月18日上架Netflix，未來是否還會有第4季或電影版可能，林心如表示有認真考量過，並非不可能，但前提是有想出更好的內容；不過考量場景、服裝等因素，如果真的要執行，很高機率是第4季和電影一起進行。

在劇中飾演「葛檢察官」的修杰楷，今天也出席機能錶代言活動，他坦言過年逢人就被問凶手，不過保密到家的修杰楷也使出殺手鐧，表示「劇本燒掉了」，才逃過眾人追問，甚至連老婆賈靜雯也不知情。但今天修杰楷也幽默提供兩個線索，「是人類，年紀介於15到55歲中間」，請觀眾期待一下播出。（編輯：陳仁華）1110216

戲劇「華燈初上」第3季將播出，未來是否還會有第4季或電影版可能，總製作人林心如（圖）16日出席美容產品代言記者會表示，有認真考量過，並非不可能，但前提是有想出更好的內容。（婕樂纖提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月16日
戲劇「華燈初上」第3季將播出，未來是否還會有第4季或電影版可能，總製作人林心如（圖）16日出席美容產品代言記者會表示，有認真考量過，並非不可能，但前提是有想出更好的內容。（婕樂纖提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月16日
藝人修杰楷16日在台北出席智慧穿戴裝置品牌新品發表會，體驗新款穿戴裝置。在熱門戲劇「華燈初上」也有演出的他，受訪時頻頻被問及劇情相關議題。中央社記者張皓安攝 111年2月16日
藝人修杰楷16日在台北出席智慧穿戴裝置品牌新品發表會，體驗新款穿戴裝置。在熱門戲劇「華燈初上」也有演出的他，受訪時頻頻被問及劇情相關議題。中央社記者張皓安攝 111年2月16日
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