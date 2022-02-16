華燈初上第4季可能性 林心如坦言曾考慮：並非不可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北16日電）台劇「華燈初上」第3季下月播出，總製作人林心如今天出席美容產品代言記者會，被問及是否會拍第4季或電影版，林心如坦言有跟團隊聊過，但若沒更好的故事，寧願停在最好的結局。

「華燈初上」掀起全台推理風潮，也是林心如和老公霍建華婚後首度同台演戲，劇中還很甩老公一巴掌。林心如今天透露，當初其實有給霍建華好幾個角色選擇，霍建華只回：「妳給我最輕鬆的角色，反正我的重點是幫妳客串，不要給我太累的角色。」

當林心如決定讓霍建華飾演黑道大哥「馬天華」後，還馬上問編劇杜政哲角色結局如何，「小杜說還在寫，我說到此為止，不要再寫，寫太多他不演了」，讓全場大笑。

影片來源：Netflix Asia

至於「巴掌」戲份，林心如坦言是到現場才得知要打，原本她認為角色「Rose媽媽」應該不敢打黑道大哥，最後問了現場工作人員意見，全都鼓掌喊「打」，重複拍了3、4次才完成，林心如笑說：「我一定認真打，他也不是第一次被我打了，以前『傾世皇妃』就打過。」

不過這回「華燈初上」演員數多，表現也都相當出色，被問及金鐘獎項如何報名，林心如坦言很難回答，所有人都發揮很好，「報這個不報那個，怎樣都不行」，得和其他製作人好好討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，「華燈初上」第3季也將於3月18日上架Netflix，未來是否還會有第4季或電影版可能，林心如表示有認真考量過，並非不可能，但前提是有想出更好的內容；不過考量場景、服裝等因素，如果真的要執行，很高機率是第4季和電影一起進行。

在劇中飾演「葛檢察官」的修杰楷，今天也出席機能錶代言活動，他坦言過年逢人就被問凶手，不過保密到家的修杰楷也使出殺手鐧，表示「劇本燒掉了」，才逃過眾人追問，甚至連老婆賈靜雯也不知情。但今天修杰楷也幽默提供兩個線索，「是人類，年紀介於15到55歲中間」，請觀眾期待一下播出。（編輯：陳仁華）1110216

戲劇「華燈初上」第3季將播出，未來是否還會有第4季或電影版可能，總製作人林心如（圖）16日出席美容產品代言記者會表示，有認真考量過，並非不可能，但前提是有想出更好的內容。（婕樂纖提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月16日