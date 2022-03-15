修杰楷拍「華燈初上」誤上賊船 3天戲分變3個月

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）懸疑台劇「華燈初上」第3季將於18日上映，飾演檢察官的修杰楷，成為本季劇情反轉的關鍵角色，他更爆料原本只是來客串3、5天，沒想到演了3個月，打趣自己像是誤上賊船。

「華燈初上」製作人兼女主角林心如今天和主演群楊祐寧、王柏傑、修杰楷、章廣辰、謝雨芝Dora出席媒體茶敘。

修杰楷透露自己的角色終於將展現真實面貌，是算計很多的笑面虎「斯文敗類」，演得很痛快，更爆料當初林心如邀他參演時，只說了是客串性質，演檢察官、拍個3到5天，「結果劇本攤開，後面場次越來越多，3天變成3個月，幾乎跟主演一起殺青」，根本是誤上賊船。

林心如則說：「我都對修不好意思了，騙他說只拍幾天。」不過修杰楷表示自己拍戲過程很開心，因難得有機會和較多同年齡的演員合作，卻被王柏傑反嗆：「沒有跟你差不多年紀，我是年輕一輩的。」讓全場大笑。

而劇組眾男神們也因拍戲感情更好，日前修杰楷生日就約了楊祐寧、王柏傑和張孝全等好友，集體跟另一半告假，從台北騎單車到花蓮出遊。楊祐寧也不忘幫兄弟說話，挖苦自稱年輕的王柏傑，是騎「電動」腳踏車，又再次笑翻全場。

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「華燈初上」第2季和第3季播出時間相隔3個多月，讓粉絲苦等多時。林心如今天解釋，因後製要加上英語、葡萄牙語、西班牙語、泰語等4國語言配音、字幕，較為耗時，「謝謝大家的體諒和等待，18日後大家就會知道發生什麼事，就不會有人再問我凶手是誰了」。

「華燈初上」全劇共3季24集，18日將於Netflix上架最後8集，描述警官潘文成持續調查光酒店媽媽桑的命案，在抽絲剝繭的追查下，一步步揭開凶手真面目，竟發現在命案之中，藏有著更多不可告人的秘密與複雜的關係。（編輯：張芷瑄）1110315