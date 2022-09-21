劉品言與謝瓊煖金鐘女配對打 花子不怕輸阿季

演員章廣辰（左）和劉品言（右）在懸疑台劇「華燈初上」組成「花達CP」，讓不少觀眾為他們的愛情心疼，兩人也雙雙入圍第57屆金鐘獎男女配角。（百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月21日

（中央社記者葉冠吟台北21日電）劉品言和章廣辰在懸疑影集「華燈初上」組成的「花達CP」讓粉絲心疼，也雙雙入圍金鐘女男配角。劉品言也將與同劇演員謝瓊煖飾演的阿季角逐同獎，她笑說，能贏對方的就是顏值。

「華燈初上」今年風光入圍11項金鐘獎，飾演「花子」的劉品言連2年獲得金鐘入圍門票，興奮感不減。日前接受媒體聯訪時，劉品言表示，金鐘獎很像結業典禮，很期待每年都有機會帶著作品參加，更稱讚入圍對手都太厲害，自己誠惶誠恐。

劉品言說，「如果可以，希望是我或是阿季（謝瓊煖），至少把獎留在華燈，最棒的就是可以拿個雙蛋黃」。而兩人從戲裡鬥到戲外，她透露謝瓊煖曾開玩笑說：「如果得獎的話我可以邀請你（劉品言）一起上台」，劉品言則回應：「邀我上台幹嘛？順便整理（扯）頭髮嗎？」

至於認為能勝於謝瓊煖之處，劉品言開玩笑說：「可能是顏值吧？好像只能先說這一點會贏。」劉品言也期待走紅毯，想以女團「光Generation」之姿和姐妹們一起走，「很少有機會有這麼多姐妹，期待光之女孩有色系搭配」，而最想露的地方，劉品言笑言就是「臉蛋」。

劉品言說，若拿獎最想做的就是去「光」開一瓶最貴的酒來喝。雖然劇組入圍多項，但她說仍有遺珠之憾，包含造型師許力文和燈光、攝影、美術等專業技術工作人員，「他們冒著風雨打燈、拍攝等待辛苦的時間，現在想想都是非常珍貴的，很感謝有他們，讓我更有動力繼續走下去，也因為他們，我才有機會站在紅毯上」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而首次入圍金鐘的章廣辰，最近當紀錄片導演、跟著樂團落日飛車到歐美巡演2個月。他透過經紀公司分享，得知名單公布時，自己正在德國法蘭克福機場轉機，「一連上Wi-Fi就看到光漢（許光漢）傳來的訊息，其實對自己表現有信心，想過自己會入圍，但其他入圍者也都很厲害。以我的個人立場當然希望自己能得獎」。

被問到最喜歡劇中哪場戲，章廣辰笑說：「可能是對刑警成哥（楊祐寧飾）開槍那一幕」。由於章廣辰目前人在國外工作，確定會缺席金鐘獎。（編輯：張芷瑄）1110921