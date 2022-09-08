法比歐主演「斯卡羅」無緣金鐘 盼查馬克奪視帝

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服裝設計師陳科維（前右）跨界監製3部短片，8日在台北舉辦首映會，演員法比歐（前左起）、鳳小岳與特地從美國飛來台灣的導演亞當．海斯（Adam Hayes）、尼克．海斯（Nick Hayes）皆出席。（Alexander King Chen 提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月8日

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（中央社記者王心妤台北8日電）第57屆金鐘獎昨天公布入圍名單，鳳小岳主演「華燈初上」無緣入圍，今天表示失望但替劇組開心。法比歐主演「斯卡羅」也沒入圍，但他開心查馬克．法拉屋樂角逐視帝，「是最好的禮物。」

服裝設計師陳科維監製短片「無邊界的愛」、「你在天堂嗎？」、「燃燒重生」，今天舉辦首映會，導演尼克海斯（Nick Hayes）和亞當海斯（Adam Hayes）特地從美國飛抵台灣與演員鳳小岳、法比歐一起分享拍攝趣味點滴。

陳科維表示，作品耗時3年才完成，但8年前就在電視上注意到法比歐，期待有天能合作；鳳小岳則是夢幻名單之一，因為沒有人不知道鳳小岳。導演則說，拍攝當時其實還有美妝品牌的邀約，但因為拍時尚電影經驗太有趣，讓他們忍痛拒絕大品牌。

鳳小岳回憶當時同步在拍攝影集「華燈初上」，當時有種半夢半醒的感覺，「就好像一場夢，跟片中情境滿像的。」法比歐則是主動要求演出，「最特別的是大部分工作人員都是時尚圈的人，人很少，卻每一個人都很知道自己要做什麼，很快就完成作品了。」

鳳小岳主演「華燈初上」但沒有入圍金鐘獎個人獎項，大方承認有些失望，但開心劇組獲得多項入圍肯定，打趣說：「反正頒獎那天會更多人比我們現在更失落。」

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法比歐主演「斯卡羅」也沒有入圍個人獎項，他則說：「有報名就有期待，沒有入圍就有一點小小的失落，但我真的很希望查馬克老師可以得獎。」

陳科維表示，「無邊界的愛」透過演員肢體張力呼籲觀眾即時珍惜環境與地球；「燃燒重生」呼籲大家放下3C產品，真正陪伴身邊親友；「你在天堂嗎？」則透過血淋淋的鏡頭，希望觀影者重視動物權。作品也將陸續在YouTube帳號Alexander King Chen正式上架。（編輯：張雅淨）1110908