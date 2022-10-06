郭子乾爭視帝機率1/6 陳亞蘭放話：敢跟皇帝較量

（中央社記者葉冠吟台北6日電）時代劇「茶金」今年風光入圍16項金鐘獎，同爭視帝的郭子乾、温昇豪，還有李杏今天合體出席客委會金鐘茶會活動。郭子乾謙稱只有1/6勝算，更透露陳亞蘭放話「敢跟皇帝爭嗎」。

郭子乾和温昇豪本屆都以「茶金」入圍戲劇節目男主角獎，即將同台對打；問及是否有得失心，郭子乾謙虛表示，入圍即是肯定，「不過越多讚美越好，誰不喜歡聽讚美，自己知道在做些什麼，跟那麼多優秀的競爭者，還有温昇豪，所以誰得獎都實至名歸，機率各佔16.6%」。

今天較早受訪時，郭子乾透露最強對手是「女扮男裝」同爭視帝的陳亞蘭，兩人私下是好友，他還客串過對方作品「嘉慶君遊台灣」，並自曝陳亞蘭曾開玩笑對他說：「你敢跟皇帝較量嗎？」讓他連忙回應：「小的不敢」。

不過再追問心裡的真實想法，郭子乾笑說：「心裡當然想得獎，但都不好說，我真的覺得入圍就是肯定，能夠得獎靠運氣，1/6」，更強調不論他或温昇豪上台，只要把獎留在「茶金」，都會為彼此開心；李杏則希望兩人能一起得獎，「因為兩個（郭子乾和温昇豪）要同時存在，這齣戲才成立」。

而上個月鬧出烏龍緋聞的温昇豪和李杏，日前被拍到男方進出女方家中，今天兩人大方同台，李杏更無奈笑言，自己與媽媽、妹妹同住，根本不是兩人單獨相處，且家中很常有人作客，現場的郭子乾和製作人湯昇榮都曾拜訪過，「大家一天到晚來我家，都沒有人要拍」，讓温昇豪自認倒楣，不忘開玩笑：「那下次待久一點」。（編輯：陳仁華）1111006