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睽違9年入圍金鐘迷你劇封后 林辰唏把獎獻給酷兒盼撕掉標籤

2022/10/22 21:02（10/22 22:26 更新）
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第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館舉行，演員林辰唏以影集「第一次遇見花香的那刻」獲得迷你劇集（電視電影）女主角獎，她致詞時向酷兒致敬，鼓勵他們拿掉標籤做自己。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館舉行，演員林辰唏以影集「第一次遇見花香的那刻」獲得迷你劇集（電視電影）女主角獎，她致詞時向酷兒致敬，鼓勵他們拿掉標籤做自己。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
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（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角出爐，由睽違9年入圍的林辰唏獲獎，她要把獎獻給世界上所有酷兒，祝福大家能拿掉標籤、喜悅做自己。

林辰唏在劇中飾演過著偽單親媽媽生活、與學妹外遇的人妻，這也是她繼「罪美麗」後、睽違9年再踏進金鐘獎。林辰唏上台後數度哽咽，感謝飾演學妹、剛奪下迷你劇集女配角獎的程予希，也謝謝導演鄧依涵，感謝對方的相信、包容與邀請，以及一直對她不離不棄、給她信心的朋友們。

林辰唏也在台上感謝最愛、也到場支持的家人：「林立書你是最棒的父親，還有我的兒子，媽媽愛你，謝謝你們給我無限的包容去探索自己，謝謝每一個幫助過我的人，也謝謝我自己」。

最後林辰唏喊話，要把獎項獻給世界上所有的酷兒，「我祝福你們可以拿掉標籤，自由喜悅地做你自己」，以及呼籲對地球多些關注，「整個生態系正在消失，如果我們在生活上的選擇做出改變，我們會有很多不一樣的未來」。

另外，迷你劇集／電視電影編劇獎也由擔任「第一次遇見花香的那刻」編導的鄧依涵奪下，她含淚上台表示，這輩子可以當說故事的人，是很幸福的事情，後天是她生日，能提前收禮相當開心。「我想感謝我愛過，也給我愛的女孩們，因為有妳們陪我一起成長，才會有花香」，最後希望她的爸媽對她的驕傲沒有遺憾，並祝福每一個真心勇敢的人。（編輯：屈享平）1111022

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間盛大登場，演員林辰唏在同志影集「第一次遇見花香的那刻」好表現獲肯定，拿下本屆迷你劇集（電視電影）女主角獎。中央社記者張新偉攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間盛大登場，演員林辰唏在同志影集「第一次遇見花香的那刻」好表現獲肯定，拿下本屆迷你劇集（電視電影）女主角獎。中央社記者張新偉攝 111年10月22日
影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
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