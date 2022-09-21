林辰唏睽違9年入圍金鐘 坦言工作育兒難兼顧

（中央社記者葉冠吟台北21日電）林辰唏、程予希以女同志影集「第一次遇見花香的那刻」，入圍第57屆金鐘迷你劇女主、女配。相隔近10年再提名金鐘，林辰唏已是人母，坦言兼顧工作育兒很難，還一度被兒子疏遠。

林辰唏2013年曾以「罪美麗」入圍金鐘女主角，睽違9年再獲提名，她表示心情和上次很不同，「小時候會把獎項當作是里程碑，有得失心，但年紀長到一個歲數後，獎項就像是種肯定，像在考卷中拿到A+，我也明白自身的價值和這個（獎項）完全不一樣」。不過她怕自己萬一得獎，會在台上哭到說不出話，現在早已把得獎感言寫好，也讓周圍人驚嘆「也太早」。

劇中，林辰唏詮釋與高中學妹發生外遇的人妻，她認為角色最困難之處，是讓外界有「我外遇但你要同情我」的感受。戲外同為人母、與導演男友林立書育有一子，林辰唏沒有要將外遇合理化，而是認為角色像所有女性的縮影，「我們很容易投入家庭，也得承襲父母親的期待，甚至活出別人期待中的生活，但不知道自己想要什麼、愛什麼，尤其是有了孩子後，幾乎都沒有自己」。

近年來，林辰唏為了兒子定居花蓮，有工作時才會北上。不過最近工作量多，她察覺兒子出現失落情緒，會些許疏遠自己、並抱怨「我有點孤單，我要少少理你」。林辰唏則溫柔應對：「好啊，但媽媽還是很愛你」，坦言自己還是很喜歡這個產業，會持續把工作點滴分享給兒子。

因為這部作品在女同志圈被封為「極品學妹」的程予希，入行12年首次入圍金鐘。程予希分享自己曾被媽媽勸轉行，「媽媽說拍戲這麼久沒入圍，要不要換工作或找個人嫁了？」這回終於入圍跟媽媽分享，卻只收到「很棒」的貼圖，讓她哭笑不得。

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程予希說，想像中首次入圍情緒應該會很激動，但入圍公布記者會當天，自己和友人正在英國自助旅行，人生地不熟地在高速公路開車，程予希得負責導航。當下雖然收到一堆祝賀訊息，但她根本來不及回覆，甚至被朋友罵：「妳可以專心看路嗎？」讓她自嘲被周遭所有人潑冷水。

「第一次遇見花香的那刻」講述已為人母的女同志婚後追求真愛的渴望與掙扎，第一季獲好評後，製作方也透露，目前第2季已緊鑼密鼓籌備中，預計今年年底開機。（編輯：屈享平）1110921