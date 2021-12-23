台劇「花香」並列魷魚遊戲 獲選綜藝報最佳節目

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影片來源：GagaOOLala - 屬於你的故事

（中央社記者王心妤台北23日電）台灣電視劇「第一次遇見花香的那刻」獲美國綜藝報（Variety）選入「年度最佳國際電視節目」，與韓劇「魷魚遊戲」、「海岸村恰恰恰」並列，成為唯一入選台劇。

「第一次遇見花香的那刻」由林辰唏與程予希主演，故事描述已為人母的女同志婚後追求真愛的渴望與掙扎，是GagaOOLala原創影音作品，曾入圍歐洲最大劇集展會SERIES MANIA，也在東京影展、德國慕尼黑影展嶄露頭角，這次則獲得美國綜藝報肯定。

綜藝報亞洲區經理派翠克弗雷特（Patrick Frater）提到，台灣2019年通過婚姻平權，也打開亞洲傳媒處理LGBT的能力，「第一次遇見花香的那刻」來自杰德影音與GagaOOLala，2個專注服務LGBT社群的品牌，「但這並不意味著同志族群在主流社會中不再被不平等對待，『花香』描繪一個年少時不敢出櫃、被困在單調的異性戀婚姻中的女子，當她與舊愛重燃愛火時，她被迫反思也必須顧及家庭」。

派翠克弗雷特表示，「第一次遇見花香的那刻」更廣泛討論普世價值中，女同志是否能獲得祝福，「這部劇的敏感性為其贏得了國際聲望，入選了東京影展與德國慕尼黑影展。」

「第一次遇見花香的那刻」第一季已在影音平台GagaOOLala上架。（編輯：張芷瑄）1101223