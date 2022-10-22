金鐘迷你劇男配角雙蛋黃 13歲白潤音致謝前輩、黃冠智直呼心臟快停

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第57屆金鐘獎戲劇類迷你劇集男配角獎率先開出雙蛋黃，由「比悲傷」影集版的童星白潤音（左）、「降河洄游」的黃冠智（右）同時獲得。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

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（中央社記者王寶兒台北22日電）第57屆金鐘獎戲劇類今晚頒獎，迷你劇集男配角獎率先開出雙蛋黃，由「比悲傷」影集版的童星白潤音、「降河洄游」的黃冠智同時獲得，讓黃冠智直呼「我心臟快停了。」

今年迷你劇集（電視電影）男配角獎入圍者包含白潤音「比悲傷更悲傷的故事：影集版」、段鈞豪「良辰吉時」、曾少宗「比悲傷更悲傷的故事：影集版」、黃冠智「降河洄游」及薛仕凌「我是自願讓他殺了我」。

頒獎人藍葦華、游珈瑄首先宣布今年13歲的白潤音奪獎，白潤音立刻轉身向其他入圍者深深鞠躬致意，引發全場掌聲。

白潤音表示，謝謝評審們的肯定，謝謝導演、編劇們創造「安可樂」一角，也謝謝「比悲傷」團隊每一名工作人員，「因為有你們，我才有機會站在這裡。」同時不忘感謝戲中和他有親子情的王柏傑及邵雨薇。

白潤音也向曾在戲路上幫助他的每個前輩致謝，語畢不忘深深一鞠躬，萌樣引發全場熱烈鼓掌，王柏傑、邵雨薇也在台下露出慈愛眼神。最後他說：「因為愛，所以我們存在，愛不會消失，謝謝大家。」

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館登場，迷你劇集（電視電影）男配角獎開出雙蛋黃，由白潤音及黃冠智同時獲得，白潤音（圖）致詞時向曾幫助他的每一位前輩致謝。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

白潤音領獎後，藍葦華緊接著又唱名另一名得獎者黃冠智，讓全場驚訝不已，連黃冠智也露出不敢相信的神情，走上舞台後直呼「我心臟快停了」、「我胃好痛」。

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黃冠智表示，今天父母有來到現場，他們就是自己的幸運物，很感謝父母的照顧並支持著他。曾是桌球選手的黃冠智，過去打桌球沒拿獎，想將這份獎項喜悅與父母分享。他也不忘勉勵大家持續做自己，並保持善良。

迷你劇集（電視電影）女配角獎則由程予希以「第一次遇見花香的那刻」獲得。程予希落淚表示，她常常在賭，自己能不能被看見、能不能堅持下去，「感謝我自己賭性堅強」，也提到媽媽前陣子對她說「混那麼久也沒成績，要不要轉行？」她很感謝父母的包容。（編輯：張芷瑄）1111022