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程予希奪金鐘獎迷你劇女配角 激動淚謝父母包容

2022/10/22 19:50（10/22 20:48 更新）
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第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館登場，演員程予希（右）以同志影集「第一次遇見花香的那刻」獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎，上台領獎時神情激動。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館登場，演員程予希（右）以同志影集「第一次遇見花香的那刻」獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎，上台領獎時神情激動。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
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（中央社記者邱祖胤台北22日電）第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，今天晚間在台北國父紀念館舉行，迷你劇集／電視電影女配角獎由程予希「第一次遇見花香的那刻」獲得，上台領獎時她激動落淚。

迷你劇集（電視電影）女配角獎則由程予希以「第一次遇見花香的那刻」獲得。程予希落淚表示，她常常在賭，自己能不能被看見、能不能堅持下去，「感謝我自己賭性堅強」，也提到媽媽前陣子對她說「混那麼久也沒成績，要不要轉行？」她很感謝父母的包容。

迷你劇集／電視電影女配角獎迷你劇集／電視電影女配角獎入圍名單包括王琄（公視人生劇展-無常日常）、李雪（台北過手無暝無日）、周采詩（良辰吉時）、姚以緹（比悲傷更悲傷的故事：影集版）、程予希（第一次遇見花香的那刻）等人。（編輯：屈享平）1111022

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