李杏淚奪金鐘獎女配角 苦練唱功「茶金」化身京劇名伶

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（中央社記者王寶兒台北22日電）第57屆金鐘獎戲劇類今晚頒獎，李杏憑「茶金」京劇名伶夏老闆一角奪得戲劇節目女配角獎，得獎後她立刻落淚，並期盼產業能有更合理的工作環境；戲劇節目男配角獎則是由「逆局」李銘順拿下。

戲劇節目女配角獎今年入圍者包括「俗女養成記2」于子育、「四樓的天堂」王真琳、「茶金」李杏、「火神的眼淚」陳庭妮、「華燈初上」劉品言及謝瓊煖。揭曉得獎人前，她們還互相勾起手臂，並向鏡頭一起比出愛心。

當聽到得獎人是自己時，李杏立刻落淚，並上台致詞感謝「茶金」幕前幕後團隊，「我對於能演出這齣戲，成為其中一份子非常驕傲。」她此次為「茶金」苦練京劇唱腔，致詞時感謝提供她京劇靈感的同戲演員黃健瑋及京劇老師，「讓我在學習京劇路上壓力沒那麼大，讓我相信我是做得到的。」

第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北國父紀念館舉行戲劇類頒獎典禮，戲劇節目女配角獎由李杏以「茶金」獲得，李杏說，當演員除了要會演戲還要會很多其他事情。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

李杏表示，若今天不當演員，做什麼行業對她來說都沒差別，「因為這都不會是我最想做的事情」。當一個演員讓她知道演員除了要會演戲外，還要學會很多事情，例如學會一輩子都沒想過的技能，還有善良、樂觀、堅強、柔軟、開放等內心特質，她期盼大家要繼續用力相信這些。

近年來台灣陸續有幾起戲劇拍攝意外，李杏說：「如果可以的話，我期許我們的未來可以有更合理的工時，更合理的薪資，更安全的環境與更精密專業的分工。」她相信每人只要盡力一點點，對產業都會產生巨大而正向推進的力量。

李銘順此次以「逆局」奪得戲劇節目男配角獎，他今天未出席頒獎典禮，不過透過劇組團隊表示，謝謝第57屆金鐘獎給他一個很奇蹟的晚上，「今年的入圍者個個都是影展入圍常客，並且都是得過獎的好演員，和你們共同入圍已經感到很榮幸。」

李銘順分享，近年來各個平台創作作品越來越強，也讓他對表演的熱忱越來越增加，他會全心全意、繼續努力在工作上，且近幾年合作的團隊、平台都非常用心，每每拍戲時都能感受到影視圈的投入及熱誠，「未來我們一起加油吧，讓世界看到更多好作品。」（編輯：屈享平）1111022

第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北國父紀念館舉行戲劇類頒獎典禮，戲劇節目女配角獎由演員夏靖庭（左）、王琄（右）頒發，最終由李杏（中）以時代劇「茶金」拿下獎項。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

影片來源：公視戲劇 PTS Drama

影片來源：公視戲劇 PTS Drama