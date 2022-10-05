總統府國慶光雕展演 12分鐘秀25部知名電影

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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統府發言人張惇涵今天表示，今年光雕主題為「寶島有光‧土地之愛」，以巨型光雕投影在總統府建築上，並搭配超廣角投影幕，用12分鐘再現台灣國寶級世紀經典，一口氣飽覽25部知名電影。

總統府晚間發布新聞稿指出，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月6日至10月10日展開。

張惇涵表示，今年光雕主題為「寶島有光‧土地之愛」，以巨型光雕投影在總統府建築上，並搭配超廣角投影幕，用12分鐘再現台灣國寶級世紀經典，一口氣飽覽25部知名電影，還透過8首歌曲向紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬；黃土水、林之助及陳澄波等藝術家的經典畫作，則搭配金馬導演黃信堯的配音隆重登場，歡迎民眾蒞臨觀賞。

張惇涵指出，除了光雕展演內容向文化藝術的前輩致敬，今年更在展演場次間的待機時段，邀請建國中學、師大附中、成功高中、中山女中、松山高中、景美女中等6所高中的攝影社，向學生募集攝影作品，投放在總統府建築上，不僅呈現青春學子的生活樣貌及觀察台灣社會的視角，也讓國慶光雕展演活動更具世代傳承的意義。

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張惇涵說，主辦單位中華文化總會，自2017年起即舉辦總統府建築光雕展演。今年，策展團隊由跨界藝術家陳怡潔擔任導演暨藝術總監，金典獎得主蘇致亨擔任編劇統籌，並請到國藝會董事長林曼麗擔任藝術顧問。主題以「國家文化寶藏」為概念，將精選的台灣世紀經典作品繪製成藏寶圖，邀請民眾來凱達格蘭大道，將百年來滋養大家的土地之愛，化為文化力量。

張惇涵說明，今年國慶光雕展演將在10月6至10日於總統府前舉行，展演時間為每天19時、19時30分、20時、20時30分、21時與21時30分，每場次約為12分鐘，總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施部分交通管制，敬請民眾多多配合道路標示及交管人員指引改道通行，也請用路人多多包涵。（編輯：蘇龍麒）1111005