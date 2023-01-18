世界最長壽人瑞法國修女安德瑞逝世 享嵩壽118歲

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（中央社馬賽17日綜合外電報導）世上已知最長壽人瑞、法國修女安德瑞（Sister Andre）的療養院發言人塔韋拉（David Tavella）今天告訴法新社，安德瑞修女已經過世，享嵩壽118歲。

安德瑞修女1904年2月11日出生於法國南部，當時還是在第一次世界大戰10年之前。

她出生那年，紐約開通第一條地鐵，環法自由車賽（Tour de France）則僅舉辦過一屆。

安德瑞修女本名蘭敦（Lucile Randon），1944年加入一個天主教慈善團後，便以安德瑞修女為名。

塔韋拉說，住在土倫（Toulon）一家療養院的安德瑞修女在睡夢中離世。

塔韋拉說：「這項噩耗令人感到非常悲傷，但…她渴望與她摯愛的兄長團聚。對她而言，這是一種解放。」

長久以來，安德瑞修女一直被譽為歐洲最老人瑞，日本人瑞田中加子去年以119歲高齡離世後，安德瑞修女才成為全球最長壽的人。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）2022年4月正式承認安德瑞修女是「全球最高齡人瑞」。

安德瑞修女在地中海沿岸城市土倫一家療養院安享晚年。2021年，她成功挺過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，歡慶117歲生日。

當時，有人問她是否害怕染疫，她告訴法國BFM電視台，「我不害怕，因為我不怕死亡…我很高興能跟你們在一起，但我也希望能到另個地方，和我的哥哥、我的祖父母在一起」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120118