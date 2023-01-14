畫家何文杞逝世 畢生追尋台灣鄉土之美逾一甲子

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）畫家何文杞1月10日辭世，享耆壽92歲。何文杞一生創作不懈，以畫筆追尋台灣鄉土之美逾60年，並致力促進台灣鄉土文化藝術與國際接軌。文化部長李永得聞訊表達深切不捨及哀思，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。

根據文化部發布新聞稿，何文杞1931年生於屏東大埔，畢業於師大美術系，師承廖繼春，早期嘗試學習西方現代藝術流派，之後回歸寫實畫風，取材鄉土，包含高雄、屏東地區的風景、古厝與原住民生活文化，都是他取材的對象，以畫筆呈現他對這片土地的熱愛。

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何文杞於1960年創立翠光畫會，是南台灣最早的畫會之一，他曾於台灣、美國、日本、韓國等地舉辦多次個展，亦致力於文化交流，1984年更創立台日美術交流會，推廣台灣繪畫，同時將國際美學視野及觀念引入台灣。

何文杞曾任教於屏東工業職業學校、屏榮商職、屏東女中，作育南台灣美術英才無數，桃李滿門。愛鄉、戀土是何文杞創作的動力及根源，透過敏銳的觀察力與風景對話，表現出南台灣地域性的特色及山川美景。（編輯：黃世雅）1120114