貓王獨生女麗莎瑪莉普里斯萊驟逝 享年54歲

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪莉普里斯萊今天因心臟驟停緊急住院，稍早她的母親證實，麗莎瑪莉普里斯萊已過世，享年54歲。

娛樂網站TMZ率先報導，麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）在她位於加州卡拉巴薩斯（Calabasas）的家中心臟驟停後被送往醫院，並稱她處於人工昏迷狀態，情況危急。

她幾天前剛與77歲母親普莉西拉（Priscilla）參加第80屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮，目睹奧斯汀巴特勒（Austin Butler）因電影「貓王艾維斯」（Elvis）奪得戲劇類最佳男主角獎。

麗莎瑪莉普里斯萊是歌手兼詞曲作家，她有4個孩子，其中萊里基奧（Riley Keough）因為在2016年電視劇「應召女友」（The Girlfriend Experience）中的演技而備受關注。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1120113