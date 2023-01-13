更多編輯台推薦新聞：
台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
產經

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看

NASA韋伯望遠鏡首度觀測到系外行星 大小與地球相仿
科技

NASA韋伯望遠鏡首度觀測到系外行星 大小與地球相仿

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
2023過世名人
新聞專題
2023過世名人1/14
首頁 / 娛樂

貓王獨生女麗莎瑪莉普里斯萊驟逝 享年54歲

2023/1/13 10:39（1/13 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「貓王」的女兒麗莎瑪莉普里斯萊12日逝世，享年54歲。（路透社）
「貓王」的女兒麗莎瑪莉普里斯萊12日逝世，享年54歲。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪莉普里斯萊今天因心臟驟停緊急住院，稍早她的母親證實，麗莎瑪莉普里斯萊已過世，享年54歲。

娛樂網站TMZ率先報導，麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）在她位於加州卡拉巴薩斯（Calabasas）的家中心臟驟停後被送往醫院，並稱她處於人工昏迷狀態，情況危急。

她幾天前剛與77歲母親普莉西拉（Priscilla）參加第80屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮，目睹奧斯汀巴特勒（Austin Butler）因電影「貓王艾維斯」（Elvis）奪得戲劇類最佳男主角獎。

麗莎瑪莉普里斯萊是歌手兼詞曲作家，她有4個孩子，其中萊里基奧（Riley Keough）因為在2016年電視劇「應召女友」（The Girlfriend Experience）中的演技而備受關注。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1120113

▼貓王（右）和小時候的麗莎瑪莉普里斯萊。
Embed from Getty Images
#貓王
#麗莎瑪莉普里斯萊
#艾維斯普里斯萊
延伸閱讀
奧斯卡兩影帝力讚 年輕演員花3年鑽研重現貓王金球獎主要得獎名單》奧斯汀巴特勒以「貓王艾維斯」稱帝
麗莎瑪莉普里斯萊
傳貓王54歲獨生女心臟驟停 急救後恢復脈搏
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英國搖滾傳奇傑夫貝克78歲辭世 被譽為吉他手中的吉他手