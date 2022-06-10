奧斯卡兩影帝力讚 年輕演員花3年鑽研重現貓王

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（中央社記者王心妤台北10日電）電影「貓王艾維斯」改編貓王生平故事，並由演員奧斯汀巴特勒主演，他花3年像海綿一樣研究貓王各種面向，並學習唱歌和表演，還讓丹佐華盛頓、湯姆漢克2名奧斯卡影帝稱讚。

「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）不只是電影演員，也被譽為搖滾樂之王。他是20世紀中最負盛名與最具影響力的音樂人之一，音樂獲得巨大的商業性成功，並獲得葛萊美獎多次肯定，也獲頒葛萊美獎終身成就獎。

為尋找適合的演員，奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）特別致電導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）推薦奧斯汀巴特勒（Austin Butler）主演。丹佐華盛頓表示，「從沒見過年輕演員有這樣的工作態度，無時無刻都致力於一個完美的角色。」

奧斯汀巴特勒為了角色，花3年研究貓王的各種模樣，他稱自己像是個海綿，「讀了任何我能找到的書，看我能找到的圖像和影片，把自己變成一個偵探，然後再和多名聲音教練合作，學習歌唱和表演，因為嗓音是他的一大特色。」

奧斯汀巴特勒也表示，希望能忠實呈現貓王的樣子，也是種致敬，「他是如此偉大不凡的人物，完全超越世代的框架，所以這就像攀登聖母峰，只能一步一腳印地堅定向前。」

湯姆漢克（Tom Hanks）在「貓王艾維斯」飾演貓王的經紀人。湯姆漢克說自己無法把目光從奧斯汀巴特勒身上移開，「不管那幕戲是在演什麼，不管他是否在台上、表演或唱歌，他都火力全開，他對角色的投入程度，讓人讚嘆不已。」

「貓王艾維斯」將於23日全台上映。（編輯：陳政偉）1110610