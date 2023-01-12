英國搖滾傳奇傑夫貝克78歲辭世 被譽為吉他手中的吉他手

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（中央社紐約11日綜合外電報導）家人宣布，英國傳奇搖滾吉他手傑夫貝克昨天辭世，享壽78。傑夫貝克1960年代加入天團「雛鳥」走紅，與艾力克萊普頓、吉米佩吉齊名，「滾石」評為史上百大吉他手第5名。

法新社報導，這位吉他演奏家、也是世上最偉大節奏藍調詮釋者之一，在突發細菌性腦膜炎後「安詳」離世。

傑夫貝克（Jeff Beck）官網發出聲明說：「我們代表他的家人，懷著深深的悲痛宣布傑夫貝克辭世消息。在突然感染細菌性腦膜炎後，他於昨天平靜去世。」

貝克的死很快在音樂界引起反響，包括貝克曾經合作過的搖滾偶像奧茲奧斯朋（Ozzy Osborne），以及「接吻」（Kiss）樂團主唱吉恩西蒙斯（Gene Simmons）紛紛悼念。吉恩西蒙斯說，貝克的辭世「讓人心碎」，「沒人彈吉他可以彈得像傑夫那樣」。

英國歌手保羅楊（Paul Young）則說，傑夫貝克是「吉他手中的吉他手」。

1965年，艾力克萊普頓（Eric Clapton）退團後，當時已經錄了一些開創性搖滾唱片的傑夫貝克加入「雛鳥」（Yardbirds）樂團。

1966年，傑夫貝克在「雛鳥」與後來創立英國藍調搖滾樂團「齊柏林飛船」（Led Zeppelin）的吉他奇才吉米佩吉（ Jimmy Page）搭檔。1年後，傑夫貝克自立門戶，成立「傑夫貝克樂團」（Jeff Beck Group），迅速贏得各界讚譽。

英國廣播公司（BBC）說，傑夫貝克重新定義了1960年代的吉他音樂，對重金屬、爵士搖滾甚至龐克等運動都有影響。

2015年，「滾石」（Rolling Stone）雜誌將傑夫貝克列為史上百大吉他手第5名。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120112