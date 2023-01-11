紐約時報知名政治主編洪雪爾逝世 享年44歲

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國著名記者洪雪爾（Blake Hounshell）昨天在華府逝世，享年44歲。他是紐約時報On Politics政治電子報主編，也曾在政治新聞媒體Politico擔任多項高階職務。

紐約時報總編輯周看（Joe Kahn）和執行總編萊恩（Carolyn Ryan）在發給員工的信中表示，洪雪爾認真敬業，不僅「很快就躋身本報政治電子報記者，也是充滿才華的國內政治觀察家」。

周看和萊恩在信中說，「在忙碌的選舉期間，他總是報導中不可或缺且富有洞察力的聲音。他熱愛他的家人，也是我們政治和華盛頓團隊中許多同仁的朋友，他們與他已共事多年。」

信中還說，「我們剛剛失去一位珍貴的同事，這對我們的團隊來說，堪稱令人心碎的損失。」

紐時上的訃聞則稱，華盛頓警方正朝自殺方向調查洪雪爾的逝世。他的家人發布聲明，稱他在「與憂鬱症進行長期而勇敢的抗爭之後」去世。

洪雪爾在匹茲堡（Pittsburgh）長大，畢業於耶魯大學，前往埃及開羅學習阿拉伯語後開始從事新聞工作。他於2006年加入「外交政策」（Foreign Policy）雜誌，並於2011年2月返回開羅，報導「阿拉伯之春」起義事件。

在2013年加入Politico之前，洪雪爾是外交政策的執行總編。他曾在Politico待過8年，期間擔任多項職務，包括華府和政治執行主編、POLITICO.com編務總監和Politico雜誌總編。他之後在2021年10月加入紐約時報。

洪雪爾也曾與迪金生（Elizabeth Dickinson）共同編輯智利前總統拉哥斯（Ricardo Lagos）的回憶錄「南方猛虎：智利為民主和繁榮未來而戰」（Southern Tiger: Chile’s Fight for a Democratic and Prosperous Future，暫譯），該回憶錄於2012年出版。

他的離世讓曾與他共事的同事、政治人物、倡議人士和許多人震驚和悲傷。

民主黨籍新科賓州聯邦參議員費特曼（John Fetterman）在推特發文稱，洪雪爾與他一樣，都是曾中風後康復的患者，「當我重返競選活動並努力復健時，他是我接受的首批採訪記者之一。他以罕見的方式，展現出同情心和人性光輝」。

微軟國家廣播公司（MSNBC）主播海斯（Chris Hayes）也在推特上發文悼念洪雪爾，說他「一直都是聰明、好奇、非常非常善良的人。這個消息真是讓人心碎。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120112

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