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前駐美代表沈呂巡辭世 享壽73歲

2023/1/6 11:15（1/6 11:59 更新）
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前駐美代表沈呂巡6日辭世，享壽73歲。（中央社檔案照片）
前駐美代表沈呂巡6日辭世，享壽73歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）藍營人士證實，前駐美代表沈呂巡今天上午在耕莘醫院辭世，享壽73歲。

沈呂巡

沈呂巡小檔案

出生：1949年11月12日生於台北

學歷：

  • 中興大學法律系學士
  • 美國賓州大學取得國際關係學碩士、博士
  • 美國派克大學國際事務榮譽博士

經歷：

  • 駐美國代表處代表
  • 駐歐盟兼駐比利時代表
  • 駐日內瓦代表
  • 駐英國代表
  • 外交部北美司司長、政務次長

資料來源：總統府

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出生於1949年，畢業於國立中興大學法商學院法律系、美國賓州大學國際關係碩、博士，曾任駐美代表、外交部政次、駐英代表、駐歐盟代表、駐日內瓦代表、外交部北美司長，為清朝名臣沈葆楨後代。（編輯：蘇龍麒）1120106
2016年時任總統馬英九（左）在總統府頒贈二等景星勳章給駐美大使沈呂巡（右）。（中央社檔案照片）
2016年時任總統馬英九（左）在總統府頒贈二等景星勳章給駐美大使沈呂巡（右）。（中央社檔案照片）
沈呂巡（中）2016年卸任駐美代表，華府地區僑胞前往機場送行。（中央社檔案照片）
沈呂巡（中）2016年卸任駐美代表，華府地區僑胞前往機場送行。（中央社檔案照片）
2015年雙橡園國慶酒會，時任駐美代表沈呂巡（前左）與美國在台協會理事主席薄瑞光（前右）共同慶祝。（中央社檔案照片）
2015年雙橡園國慶酒會，時任駐美代表沈呂巡（前左）與美國在台協會理事主席薄瑞光（前右）共同慶祝。（中央社檔案照片）
台美斷交後，2015年首度於雙橡園升起國旗，時任駐美代表沈呂巡（前）致詞表示，以尊嚴、尊敬與榮譽的方式回來。（中央社檔案照片）
台美斷交後，2015年首度於雙橡園升起國旗，時任駐美代表沈呂巡（前）致詞表示，以尊嚴、尊敬與榮譽的方式回來。（中央社檔案照片）
#沈呂巡
#駐美代表
#外交部
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