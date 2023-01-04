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台美貿易倡議第二回合談判 14至17日在台北舉行

2023/1/4 19:37（1/4 20:25 更新）
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台美決定於1月14日至17日在台北舉行「台美21世紀貿易倡議」新一回合會議。（中央社檔案照片）
台美決定於1月14日至17日在台北舉行「台美21世紀貿易倡議」新一回合會議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院經貿談判辦公室晚間透過新聞稿指出，台美決定於1月14日至17日在台北舉行「台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。

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」新一回合會議。
台灣部分，將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮

楊珍妮小檔案

  • 生日：1954年11月20日
  • 學歷：台灣大學外國語文學系、輔仁大學西班牙文進修、WTO法律諮詢中心爭端解決訓練課程
  • 經歷：台灣美國事務委員會主委、國際貿易局局長、國際貿易局多邊貿易組科長、WTO杜哈回合貿易談判影音服務業非正式小組主席、常駐世界貿易組織代表團經濟參事
  • 現職：行政院經貿談判辦公室副總談判代表
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會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席。

議題方面，經貿辦說，雙方工作階層仍就個別議題進行視訊討論，因此議程尚未完全確定，但期盼此次會晤能夠進一步促進達成倡議目標。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，範圍包含貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等11項議題，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議。

11項議題當中，台灣鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項，盼一有階段性成果，就能先簽署首批協定，整體目標則是明年底、美國舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前完成談判，並獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。（編輯：張均懋）1120104

#台美21世紀貿易倡議
#APEC
#楊珍妮
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