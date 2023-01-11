台美貿易倡議第二回合談判14日登場 美官員盼達成早收協議

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美國貿易代表署4日宣布，台美將在14至17日於台北舉行21世紀貿易倡議談判。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）台美21世紀貿易倡議新一回合談判將在14日於台北舉行。美國貿易代表署資深官員今天表示，討論領域包括反貪污、中小企業、良好法規、國內監管與貿易便捷化，不排除達成早收協議的可能。

美國貿易代表署（USTR）宣布，美台將在14至17日於台北舉行21世紀貿易倡議新一回合談判。美方將由貿易代表署助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）擔任首席談判官員，團員包括其他政府機構代表。

貿易代表署資深官員在媒體背景簡報表示，即將在台北舉行的正式實體談判將以文本為基礎，協商領域包括反貪污、中小企業、良好監管實踐、國內監管與貿易便捷化。在制定文本過程中，曾諮詢美方國會議員與相關利益方，以聽取各方意見與看法。他們會在台北會晤相關者，持續徵求意見。

官員表示，雖然貿易談判要達成共識需要時間，但美台雙方對倡議都十分期待，期望盡快推進，「不排除達成早期收穫協議的可能性」。不過他強調，實際結果要取決談判狀況，在針對文本展開實際談判前，無法確知在特定貿易領域、章節的立場，儘管確實希望能盡快推進，但沒有時間表。

被問到中國對 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 的關切時，官員表示，美台有長期經貿關係，台灣是美國主要貿易夥伴之一，倡議只是強化這樣的關係。多年來，美台進行定期接觸，包括台美貿易暨投資架構協定（TIFA）多次會商。

台美21世紀貿易倡議於去年6月1日啟動，範圍包括貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，及非市場經濟等11項議題。去年11月8日至9日雙方在紐約舉行第一回合實體談判，討論議題廣泛，主要著重在法制面異同及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法。（編輯：廖漢原）1120111