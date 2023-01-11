更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／演算法助違法關鍵字廣告？公平會不排除找Google說明
首頁 / 產經
台美貿易倡議
新聞專題
台美貿易倡議1/63
首頁 / 產經

台美貿易倡議第二回合談判14日登場 美官員盼達成早收協議

2023/1/11 18:07（1/11 18:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國貿易代表署4日宣布，台美將在14至17日於台北舉行21世紀貿易倡議談判。（中央社檔案照片）
美國貿易代表署4日宣布，台美將在14至17日於台北舉行21世紀貿易倡議談判。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）台美21世紀貿易倡議新一回合談判將在14日於台北舉行。美國貿易代表署資深官員今天表示，討論領域包括反貪污、中小企業、良好法規、國內監管與貿易便捷化，不排除達成早收協議的可能。

美國貿易代表署（USTR）宣布，美台將在14至17日於台北舉行21世紀貿易倡議新一回合談判。美方將由貿易代表署助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）擔任首席談判官員，團員包括其他政府機構代表。

貿易代表署資深官員在媒體背景簡報表示，即將在台北舉行的正式實體談判將以文本為基礎，協商領域包括反貪污、中小企業、良好監管實踐、國內監管與貿易便捷化。在制定文本過程中，曾諮詢美方國會議員與相關利益方，以聽取各方意見與看法。他們會在台北會晤相關者，持續徵求意見。

官員表示，雖然貿易談判要達成共識需要時間，但美台雙方對倡議都十分期待，期望盡快推進，「不排除達成早期收穫協議的可能性」。不過他強調，實際結果要取決談判狀況，在針對文本展開實際談判前，無法確知在特定貿易領域、章節的立場，儘管確實希望能盡快推進，但沒有時間表。

被問到中國對台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。

看更多
關閉
的關切時，官員表示，美台有長期經貿關係，台灣是美國主要貿易夥伴之一，倡議只是強化這樣的關係。多年來，美台進行定期接觸，包括台美貿易暨投資架構協定（TIFA）多次會商。

台美21世紀貿易倡議於去年6月1日啟動，範圍包括貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，及非市場經濟等11項議題。去年11月8日至9日雙方在紐約舉行第一回合實體談判，討論議題廣泛，主要著重在法制面異同及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法。（編輯：廖漢原）1120111

#美國貿易代表署
#USTR
#貿易談判
延伸閱讀
台美貿易倡議會商 美：11領域關鍵概念交換意見台美21世紀貿易倡議首回談判 著重法制及政策溝通台美21世紀貿易倡議 學者：重要性大於助台納IPEF台美啟動21世紀貿易談判 總統：讓經濟體質更強韌
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台美貿易倡議第二回合談判 14至17日在台北舉行