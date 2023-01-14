美方大陣仗來台貿易對談 學者：台灣地位提升可主動提要求

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台美21世紀貿易倡議今起在台北舉行第二回合談判，學者認為，美方大陣仗至台灣對談，凸顯台灣在美國心目中的地位不可同日而語；此外，印太經濟架構下次談判應會在2月進行，美方可能希望藉由台美談判加速，提供示範的意味。

台美2022年6月1日啟動「 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 」，同年8月18日啟動談判，今年1月14日至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣指出，此時啟動第二回合談判，主要應有3大考量，首先，台灣去年表達希望有機會去年底展開第二回合談判，因美國本身作業關係，在今年初即展開談判，顯示美方友善回應台灣訴求。

同時，顏慧欣提到，台灣政府向來強調台美21世紀貿易倡議談判是台美經貿關係的歷史新高點，這樣的定位一定要有美方充分回應，美方此次派出逾20人、大陣仗來台談判，的確可以展現政府所謂「雙邊經貿關係創下新高點」的意義。

其次，此時啟動第二回合談判，應有美國本身政策步調的考量在內。顏慧欣指出，美國貿易代表署近日剛完成與印度的雙邊經貿對話，美國和印度對談的議題和台美21世紀貿易倡議有很多類似之處，這是美國在結盟的步調上，按照自己的方式在進行，選擇差不多時間點同步展開對話。

第三，顏慧欣提到，同樣由美國貿易代表署主導的 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （IPEF），下一次談判應會在2月進行；值得注意的是，台美21世紀貿易倡議的議題和印太經濟架構的規則性議題，實際上有大量且高度的重疊性。

顏慧欣指出，印太經濟國家對此類高標準規則可能會有比較多保留、要做更多國內評估，某種程度上，美方可能希望藉由台美談判加速，讓其他印太經濟國家看到會談出哪些成果、美方對盟友的期待是什麼，提供一個標準讓印太經濟國家參考，有示範的意味在內。

顏慧欣認為，美國過去對台灣有點像「上對下」的概念，此次美方大陣仗談判團隊來台灣對談，展現台灣在美國心目中的地位已不可同日而語；在美方對台灣態度不同的情況下，台灣也要提高對自己的看重程度。

顏慧欣進一步表示，台灣應該對自己有更多的期待，例如在談判過程中，並非單方面聽取美國意見，而是對於這些規則，台灣可以主動提出自己的要價、要求是什麼。（編輯：張均懋）1120114